Truy tìm thông tin về đường dây nhập cảnh trái phép

Chiều 30/12, Công an tỉnh An Giang, vừa có Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, vào ngày 24/12/2020.

Theo đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trong quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang, xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” quy định tại Điều 348, Bộ luật Hình sự, nên tiến hành khởi tố vụ án, để mở rộng điều tra.

Sau khi khởi tố vụ án, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyền huyện An Phú truy tìm nhóm người tổ chức đưa bệnh nhân số 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xử lý theo pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đề nghị các tập thể, cá nhân biết thông tin liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này kịp thời cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang, qua số điện thoại 0947.664.882 (gặp ĐTV Hoàng Mạnh Thắng).

CÔNG MẠO