Triệt phá tụ điểm đánh bạc tại xã Long Sơn

Ngày 30/12, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng: Nguyển Thị Tuyết (30 tuổi); Châu Quốc Đạt (52 tuổi); Trần Bá Hiếu (49 tuổi) đều trú tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu; Nguyễn Quốc Trường (34 tuổi); Nguyễn Thị Ngọc Diễm (42 tuổi), đều trú tại TX. Phú Mỹ; Đỗ Thị Viễn (36 tuổi, HKTT tại An Giang) và Đinh Thị Mận (64 tuổi, HKTT tại TP. Bà Rịa) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc của các đối tượng này.

Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 28/12, Đội CSHS Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh và Công an xã Long Sơn đã bắt quả tang các đối tượng nói trên, thu giữ tang vật gồm 7,5 triệu đồng và một số vật dụng dùng để phục vụ cho việc đánh bạc.

Theo lời khai của các đối tượng, vào khoảng 15 giờ 28/12 các đối tượng trên cùng một nhóm đối tượng khoảng 20 người đến khu vực sườn núi thuộc địa bàn thôn 10, xã Long Sơn để tham gia đánh bạc ăn tiền với hình thức chơi lắc tài xỉu do các đối tượng Chí Phèo; Chí Nguyên và Minh Bống tổ chức.

Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc và một số “con bạc” khác đã chạy thoát khi phát hiện lực lượng Công an đến hiện trường.

AN BÌNH