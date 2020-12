Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi đi tập thể dục

Sáng 30/12, ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) cho biết, gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể chị T.T.N.Nh. (SN 1980, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc), bị mất tích khi đi tập thể dục ở khu vực hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc) vào sáng 29/12.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng 30/12 ở hồ Đá Bàng.

Theo đó, thi thể chị Nh. được tìm thấy vào khoảng 1 giờ sáng 30/12. Công an huyện Châu Đức đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như Báo BR-VT đã đưa tin, khoảng 5 giờ 15 phút sáng 29/12, chị Nh. cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng thì bỗng dưng mất tích.

Theo trình bày của chồng chị Nh., khi cùng vợ đi thể dục, anh xuống phía dưới chân hồ cách nơi chị Nh. đứng khoảng 20m để đi vệ sinh. Còn chị Nh. đứng đợi trên đường. Sau đó, anh đi lên thì không thấy chị Nh. Quá hoảng loạn, anh chạy về nhà tìm vì nghĩ có thể vợ về trước, nhưng vẫn không thấy nên hô hoán mọi người ra hồ Đá Bàng tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an xã Đá Bạc, Công an huyện Châu Đức cùng lực lượng CNCH Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (PC07)-Công an tỉnh phối hợp gia đình nạn nhân tổ chức tìm kiếm, điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN