AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 29/12/2020

Đi tập thể dục cùng chồng, vợ bỗng dưng mất tích

Chiều 29/12, ông Nguyễn Đình Quý, Chủ tịch UBND xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phối hợp tìm kiếm tung tích 1 người phụ nữ được báo mất tích vào sáng cùng ngày ở khu vực hồ Đá Bàng (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày, chị Trần Thị N.Nh. (tên gọi khác là Lượm, SN 1980, trú tại thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng (thuộc thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức giáp ranh xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thì bỗng dưng mất tích.

Theo trình bày của chồng chị Nh. khi cùng vợ đi thể dục thì anh xuống phía dưới chân hồ cách nơi chị Nh. đứng khoảng 20m để đi vệ sinh. Còn chị Nh. đứng đợi trên đường. Sau đó, khi trở lên thì không thấy chị Nh.

Lúc này, quá hoảng loạn, anh chạy về nhà tìm vì nghĩ có thể vợ về trước, nhưng khi đến nhà vẫn không thấy vợ nên liền hô hoán mọi người ra hồ Đá Bàng để tìm kiếm (nghi có thể do nghi rơi xuống hồ). Nhận được tin báo, Công an xã Đá Bạc, Công an huyện Châu Đức cùng lực lượng CNCH Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (PC07)-Công an tỉnh có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm, điều tra vụ việc. Đến 17 giờ, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy chị Nh. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, lực lượng Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với Công an xã Long Tân bắt quả tang Dũng đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp trên địa bàn xã Long Tân. (Phước An)

Khởi tố 2 đối tượng trộm tài sản

Ngày 29/12, Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hồng Thúy (25 tuổi) và Võ Thị Kim Tuyến (29 tuổi), đều có HKTT tại TP. Buôn Mê Thuật (tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 28/12, Thúy và Tuyền đến cửa hàng bán quần áo của chị C, tại số 72 Lý Tự Trọng (phường 1, TP. Vũng Tàu) để mua quần áo. Trong lúc lựa đồ, phát hiện chị C để chiếc điện thoại Iphone 12 Pro (chị C mới mua vào tháng 11/2020, với giá 28,5 triệu đồng) trên bàn gần khu vực quầy tính tiền, nên Thúy và Tuyến nảy sinh ý đồ trộm cắp. Lợi dụng lúc chị C không để ý, hai người đã lấy cắp chiếc điện thoại của chị C rồi lấy lý do “rút êm”.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, người nhà chị C phát hiện Tuyền và Thúy trên đường Phạm Hồng Thái, nên đã báo Công an phường 1 (TP. Vũng Tàu) bắt giữ. (Thành Long)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 29/12, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Sự (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) đã đe dọa anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1974, trú tại TP.Vũng Tàu) yêu cầu đưa 9 triệu đồng. Ít ngày sau, Sự tiếp tục gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Tuấn đưa thêm 5 triệu đồng. Khi Sự đang nhận tiền của anh Tuấn tại đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu thì bị Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang. (Nguyễn Anh)

Hủy hoại tài sản của người khác

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý vụ hủy hoại tài sản của người khác do Lê Hữu Đạt (32 tuổi, HKTT tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) thực hiện. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ, ngày 28/12, Lê Hữu Đạt điều khiển xe ô tô hướng từ Bà Rịa về TP. Vũng Tàu. Khi đi đến trước một căn nhà trên đường 30/4, thuộc địa bàn phường 12 (TP. Vũng Tàu) thì va chạm vào xe ô tô của anh Nguyễn Hoàng M. đang đậu trên vỉa hè. Nghe tiếng va chạm, anh M. cùng người thân chạy từ trong nhà ra để xem thì bị Đạt cầm đá ném nên phải bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, Đạt tiếp tục dùng đá đập bể kính sau, kính trước và kính cửa bên trái chiếc xe ô tô của anh M.

Bất bình trước hành vi côn đồ của Lê Hữu Đạt, một số người dân trong khu vực đã hỗ trợ anh M. khống chế và bắt giữ đối tượng này, giao cho Công an phường 12 (TP. Vũng Tàu). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. (An Bình)