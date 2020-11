AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm túi xách

Ngày 9/11, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ trộm tài sản xảy ra tại siêu thị Lotte Mart, phường 8. Theo thông tin vụ án, đối tượng Nguyễn Đức Huy (17 tuổi, trú tại phường 4, TP.Vũng Tàu) đột nhập vào nhà vệ sinh nữ tại siêu thị nói trên lấy trộm túi xách của chị Nguyễn Thị Lệ Nguyên (36 tuổi, trú tại phường 2, TP.Vũng Tàu) đang để trên kệ, sau đó đem sang nhà vệ sinh nam lục lấy tài sản bên trong nhưng bị nạn nhân phát hiện, tri hô. Lực lượng an ninh siêu thị đã bắt giữ đối tượng Huy và giao cho Công an TP.Vũng Tàu xử lý. (Ngô Huy)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/11, tại 1 căn biệt thự trên đường Trần Phú (phường 1, TP. Vũng Tàu), Công an TP. Vũng Tàu đã bắt quả tang đối tượng Phan Thành Châu (23 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy khay, 1 gói ma túy cần sa và 7 viên ma túy dạng thuốc lắc. Vụ việc đang được Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Na)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/11, Công an TX.Phú Mỹ điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại một khu nhà trọ thuộc xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ. Trước đó, anh Sơn Thanh (53 tuổi) và anh Hữu Đoàn (31 tuổi), cùng trú tại xã Tân Hải đang ngồi nhậu tại khu nhà trọ thì đối tượng Khả Văn Mi Ni (42 tuổi, trú tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đến nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng Ni chạy về phòng lấy 1 con dao quay lại đâm Thanh và Đoàn gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa. (Huy Ngô)

Va chạm giao thông

Ngày 9/11, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km28+70 QL56 (thuộc địa phận xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) khiến 1 người bị thương. Xe ô tô bồn BKS: 51D-17461 do anh Phạm Văn Tưởng (30 tuổi, trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) điều khiển lưu thông hướng Long Khánh đi Bà Rịa, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 72P1-0212 do ông Lê Duy Vi (57 tuổi, trú tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại và đang chuyển hướng qua đường. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương. (Kim Anh)