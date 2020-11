Nguy hiểm từ vật nuôi thả rông

Vật nuôi thả rông chạy ngoài đường, thú cưng được chở trên xe không an toàn là những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông khi đi trên đường. Mặc dù đã có những chế tài được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng trên, tuy nhiên, kết quả là chưa nhiều.

Bò thả rông đi trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Long Tâm, TP. Bà Rịa).

Mới đây nhất trên QL51, thuộc địa bàn TX.Phú Mỹ vừa xảy ra vụ TNGT liên quan đến vật nuôi thả rông trên đường. Cụ thể, vào khoảng 22h30 ngày 30/10/2020, anh Trần Văn Khanh (SN 1994, Thanh Hóa), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 72E1-406.65 đi theo hướng từ phường Tân Phước về phường Phú Mỹ, khi đến khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ) thì tông phải 3 con bò ở trên đường. Vụ va chạm khiến anh Khanh mất lái té xuống đường, bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế TX.Phú Mỹ, rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Được biết, gần đây tại khu vực khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, hàng ngày thường xuất hiện 3 con bò, nhưng không có người trông coi, tối đến chúng thường ngủ ở giữa đường, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây TNGT.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh cũng đã xảy ra TNGT liên quan đến vật nuôi thả rông dẫn đến chết người. Đơn cử như vụ TNGT ngày 10/9/2017, trên địa bàn phường 11 (TP. Vũng Tàu). Lúc 20 giờ 30 phút tối 10/9, tại khu vực trụ đèn chiếu sáng số 10333 đường 3/2 (phường 11, TP. Vũng Tàu), anh Vũ Văn Miền (49 tuổi, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe máy hướng từ TP. Bà Rịa về TP. Vũng Tàu. Khi đi đến vị trí trên thì bất ngờ có một con trâu băng ngang đường khiến anh Miền không kịp xử lý, đâm vào con trâu và tử vong.

Tình trạng trâu, bò của các hộ chăn nuôi thả rông ngoài đường tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Thời gian qua, lực lượng CSGT đã tăng cường xử lý hành vi chăn thả rông vật nuôi trên đường, nhưng đến nay tình trạng vẫn diễn ra khá phổ biến. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay, ở một số tuyến đường của TP. Bà Rịa như: Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng... thường xuyên có tình trạng trâu, bò, dê thả rông trên đường.

Chở vật nuôi, thú cưng không an toàn có thể sẽ bị xử phạt theo NĐ46/2016.

Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết, phòng CSGT yêu cầu CSGT, công an các địa phương qua công tác tuần tra kiểm soát nếu phát hiện các đàn gia súc đi trên đường không đảm bảo an toàn thì lập biên bản xử lý nghiêm đối với hộ chăn nuôi... Đồng thời, các phường cũng đã tăng cường nhắc nhở các chủ hộ chăn nuôi, chấn chỉnh tình trạng này.

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh), quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt nêu rõ, hành vi để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. Trường hợp chủ sở hữu thả gia súc hoặc dẫn dắt súc vật đi trên đường không thực hiện đúng quy định mà không may gây tai nạn cho người tham gia giao thông dẫn đến chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vô ý làm chết người” và phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: THANH HẢI