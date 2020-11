Bắt đối tượng truy nã về tội mua bán người

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt bị can Võ Thị Hồng Liên (SN 1983, trú tại huyện Đất Đỏ), bị truy nã về tội “mua bán người”. Liên là bị can trong đường dây đưa phụ nữ bán sang Trung Quốc do Nguyễn Thị Hiên (SN 1985 quê Bến Tre) cầm đầu đã bị lực lượng BĐBP tỉnh phát hiện vào năm 2015. Ngày 30/3/2016, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Hiên 6 năm tù, Loan và Hải mỗi người 5 năm tù cùng về tội “mua bán người".

Đối tượng Võ Thị Hồng Liên khi bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2012, Nguyễn Thị Hiên lấy chồng là người Trung Quốc. Trong thời gian ở đây, Hiên có quen biết với Liên, cũng lấy chồng Trung Quốc. Đầu tháng 4/2015, Hiên nhờ Liên tìm phụ nữ Việt Nam để đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông nơi đây lấy làm vợ. Theo thỏa thuận, nếu bán được người sang Trung Quốc, Hiên đưa cho Liên 60 triệu đồng/người, trong đó 30 triệu đồng cho nạn nhân, số tiền còn lại do Liên tự phân chia cho đường dây của mình.

Nghe lời đề nghị của Hiên, Liên gọi điện về Việt Nam, móc nối với Vũ Thị Kim Loan (SN 1968, trú tại huyện Đất Đỏ) và Nguyễn Thị Hải (SN 1982, trú tại TP.Vũng Tàu) tìm những cô gái Việt có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc theo yêu cầu của Hiên. Biết được chị L.T.B.H. (SN 1984, trú huyện Đất Đỏ) có hoàn cảnh khó khăn nên Loan và Hải đã hỏi chị H. có muốn sang Trung Quốc kết hôn với đàn ông nước này không. Nếu đồng ý thì Loan sẽ đưa cho chị H. 30 triệu đồng và được chị này đồng ý.

Ngày 7/5/2015, sau quá trình bàn bạc trao đổi với Liên, Hiên đưa chị H. qua Trung Quốc. Tại đây, Hiên giới thiệu chị H. cho một người đàn ông 46 tuổi, người Trung Quốc để làm chồng, nhưng chị H. đổi ý và đòi về Việt Nam. Sau đó, Hiên yêu cầu chị H. phải trả phí là 35 triệu đồng mới cho về. Để có cơ hội bỏ trốn, chị H. giả vờ đồng ý lấy người đàn ông Trung Quốc nhưng yêu cầu Hiên phải cho mình về Việt Nam đón con qua ở cùng. Cùng lúc, chị H. đã nhờ gia đình thông báo với cơ quan công an.

Đến 17/5/2015, khi Hiên đưa chị H. về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) thì bị lực lượng BĐBP tỉnh phối hợp với an ninh sân bay bắt giữ.

Sau đó, 2 đối tượng Hải và Loan cũng nhanh chóng bị bắt. Thời điểm đó, do đối tượng Liên đang ở Trung Quốc nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đã ra quyết định truy nã và phối hợp với công an nước bạn truy bắt.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN