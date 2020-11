AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 10/11, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Hòa Long (TP.Bà Rịa). Trước đó, Lê Thanh Hùng (SN 1983, trú tại TP.Bà Rịa) đến nhà bà Lê Thị Hồng Thạnh (SN 1983, trú tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) yêu cầu bà Thạnh trả tiền còn thiếu của Hùng. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã dùng 1 cục gạch (loại gạch xây 4 lỗ) ném trúng đầu bà Thanh gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 10/11, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Lâm Trường (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) về tội đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại KP.Hải Bình (TT.Long Hải, huyện Long Điền). Tang vật thu giữ 2 điện thoại di động, 1 tờ phơi ghi kèo cá cược bóng đá và số tiền 1,8 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 10/11, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý đối với Tr.Th.Ph. (SN 2004, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Bắc 1 (xã Hoà Long, TP.Bà Rịa) đối tượng Ph. đã trộm 1 cái bàn inox. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ hiếp dâm và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Xuyên Mộc do đối tượng Vũ Văn Quang thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định 3 chiếc xe đối tượng sử dụng gây án có đặc điểm sau: Biển số 72K5-7395, số khung DCG034UM-008465, số máy 150FMG4P-108465; Biển số 72K1-8332, số khung PCH00322010263, số máy SM010391; Biển số 72K8-9696, số khung TT008589, số máy FMG008589. Ai là chủ sở hữu 3 xe trên liên hệ Cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT (Địa chỉ: số 189, Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, số điện thoại: 02543. 858743 hoặc liên hệ với Điều tra viên Trương Đức Bình, số điện thoại: 0918.798679) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.