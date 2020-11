LỪA ĐẢO QUA ĐIỆN THOẠI, FACEBOOK: Nhiều người vẫn sập bẫy chiêu trò cũ

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng gần đây có biểu hiện “nóng” lên. Dù thủ đoạn lừa đảo không hề mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy.

Người dân cần tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội facebook để tránh bị lừa đảo (ảnh minh họa). Ảnh: MINH NHÂN

Những ngày gần đây, Công an TP. Vũng Tàu liên tục nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người cùng về một hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”. Đơn cử như trường hợp của bà T.V (54 tuổi, ngụ tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu). Bà T.V cho biết, chiều 5/11 vừa qua, bà nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger từ số tài khoản Facebook “Loan Quach”, là tài khoản (TK) của bạn bà V, hiện đang làm việc ở Canada với nội dung hỏi thăm sức khỏe. Sau đó người này ngỏ ý muốn vay bà V số tiền 40 triệu đồng.

Tin tưởng là bạn có việc cần đến mình giúp và cũng tế nhị nên bà V không gọi điện tra soát lại yêu cầu của bạn, đồng thời thực hiện lệnh chuyển tiền với số tiền 17 triệu đồng vào số TK 31810000413205 mang tên “NGUYEN THI HUYEN”, thuộc ngân hàng BIDV thông qua ứng dụng Internet banking. Sau đó, bà V tiếp tục ra ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 7 triệu đồng vào số tài khoản trên. Đến ngày 10/11, thấy quá hẹn mà vẫn chưa thấy bạn trả lại tiền nên bà V gọi điện để hỏi nhưng không liên lạc được. Bà V lo lắng gọi cho chị dâu của bạn thì mới biết tài khoản Facebook của bà Loan, bạn bà đã bị hack. Biết mình bị lừa đảo, ngày 10/11/2020, bà V đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu trình báo sự việc.

Cũng trong ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận thông tin tố giác của bà T.D (54 tuổi, ngụ tại phường 10, TP. Vũng Tàu) về việc bà bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Theo trình bày của bà D, chiều ngày 9/11, bà có nhận được điện thoại từ số thuê bao 0594176424 tự xưng là nhân viên ngân hàng ACB, thông báo bà D có mở một TK thẻ tín dụng tại ngân hàng ACB. Bà D trả lời không mở TK trên thì đối tượng nói bà D đã bị đánh cắp thông tin từ ngân hàng, cần phải nhờ công an giải quyết để tránh bị lợi dụng. Sau đó, đối tượng trên kết nối với số thuê bao khác đề nghị bà D trao đổi và nói đó là số điện thoại của Công an TP. Hà Nội. Người dùng thuê bao này tự xưng là cán bộ điều tra Nguyễn Thanh Tùng, thông báo bà D liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền đồng thời yêu cầu phong tỏa tài sản của bà. Tin lời và lo sợ vì bị đối tượng đe dọa nên vào chiều cùng ngày, bà D đã gửi số tiền 200 triệu đồng vào TK 108870402820 mang tên “TRAN VĂN ĐẠI” thuộc Ngân hàng VietinBank. Đến ngày 10/11, do nghi ngờ mình bị lừa nên bà D đã đến cơ quan công an trình báo.

BỊ LỪA 12,9 TỶ ĐỒNG Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đang điều tra, xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN: 1959; HKTT: 58/9, Nguyễn Thanh Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) bị một đối tượng tự xưng là đại tá quân nhân tên Nguyễn Thanh Tùng, thông báo bà Hằng có liên quan đến tội phạm rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Do lo sợ, bà Hằng đã làm theo yêu cầu của đối tượng, chuyển số tiền 12,9 tỷ đồng vào một tài khoản lạ.

Mới đây là trường hợp của chị B.N (31 tuổi, ngụ tại phường 7, TP Vũng Tàu. Chị N kể: “Sáng ngày 12/11, tôi nhận được điện thoại từ số thuê bao 0522592119 tự xưng nhân viên của tổng đài VN post, thông báo tôi có lập một TK được nhận bồi thường từ Bảo hiểm Bảo Việt với số tiền gần 30 triệu đồng. Tôi trả lời không lập TK trên thì người này nói sẽ thông báo cho lực lượng công an kiểm tra lại. Sau đó, người này kết nối để tôi gặp một người tự xưng là Trung úy Võ Sỹ Hùng, Công an Hà Nội. Người “giả mạo” công an có thông báo là tôi dính vào đường dây ma túy, rửa tiền và yêu cầu phong tỏa tài sản của tôi. Tôi hoang mang và vì quá lo lắng trước những lời đe dọa nên vào chiều cùng ngày, mặc dù không có tiền mặt nhưng tôi đã đem bán vàng và gửi số tiền 57 triệu đồng vào số TK 0057100005122008 mang tên “TRAN PHU THINH” thuộc Ngân hàng Phương Đông”.

Theo cơ quan công an, các “chiêu trò” trên của các đối tượng lừa đảo không phải là mới, đã từng được cảnh báo rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng nên người dân cần nâng cao cảnh giác để không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm.

Theo dự báo của Công an TP. Vũng Tàu, từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng tiếp tục gia tăng hoạt động. Công an thành phố khuyến cáo người dân thường xuyên nhắc nhở người thân, nhất là phụ nữ và người lớn tuổi về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo qua mạng, qua điện thoại, để tránh mắc “bẫy”.

Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, đề nghị người dân không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào những thông tin trên mạng xã hội. Đặc biệt, với thủ đoạn giả danh cán bộ để lừa đảo thì cần phải chú ý cảnh giác, bởi các cơ quan nhà nước đều làm việc bằng văn bản, giấy tờ và theo quy định của pháp luật nên tuyệt đối không thể có chuyện giao dịch bằng tiền mặt với cá nhân.

AN BÌNH