Cảnh báo nạn trộm gia tăng

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, 2 gia đình đã bị khoắng sạch tài sản, lên tới cả tỷ đồng.

Một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản mới bị Công an huyện Xuyên Mộc bắt giữ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi kẻ gian đột nhập vào nhà khoắng sạch tài sản tích góp nhiều năm nay, ông L.T.H (SN 1955, trú tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) kể: Khoảng 6 giờ ngày 17/10, sau khi đi giải quyết công việc về đến nhà thì ông phát hiện cửa phòng ngủ có dấu hiệu bị cạy phá. Qua kiểm tra tài sản trong phòng ông H. phát hiện két sắt của gia đình bị kẻ gian cạy phá lấy đi 10 cây vàng SJC, 9 chỉ vàng 9999, 200USD và 90 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 700 triệu đồng. “Đó là tài sản tích cóp bấy lâu nay. Tôi cũng không ngờ két sắt cũng bị trộm phá dễ dàng như vậy. Tôi mong cơ quan công an điều tra, truy bắt nhanh bọn trộm” - ông H. buồn bã nói.

Sau đó chỉ một ngày, khoảng 15 giờ ngày 18/10, sau khi đi làm về nhà thì ông C.T.K (SN 1976, trú tại ấp 5, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) phát hiện cửa sau nhà đang mở, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Ông K. kiểm tra thì phát hiện 1 chiếc xe SH Mode, 1 điện thoại Samsung, 20 cây vàng SJC và 120 triệu đồng tiền mặt đã “không cánh mà bay”. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 1,250 tỷ đồng.

Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía người dân, đang tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện 2 vụ trộm kể trên. Cơ quan công an nhận định, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà để thực hiện hành vi phạm tội. Trước khi gây án, các đối tượng thường nắm tình hình về những sơ hở, thiếu sót của chủ tài sản trong công tác quản lý bảo vệ tài sản; tìm hiểu quy luật đi lại, sinh hoạt của các nơi định lấy tài sản để chọn thời gian gây án cho thích hợp. Khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sẽ có đủ dụng cụ để phá khóa, phá két. Do đó, khi gia chủ vắng nhà, thì không có gì đủ an toàn, kể cả két sắt. Giải pháp tối ưu nhất với người dân là không nên cất giữ tài sản trong nhà.

Công an huyện Xuyên Mộc cũng khuyến cáo, cuối năm, nạn trộm cắp thường gia tăng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Đối với các hộ gia đình cần gia cố cửa nhà, không cất giữ nhiều tài sản giá trị cao tại nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, “khóa trong” để chống cắt phá khóa; Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, sân thượng; Khi vắng nhà phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị; nên làm tường rào ngăn chặn việc đối tượng trèo từ cây xanh, trụ điện để đột nhập vào nhà, khuyến khích trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm; tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh để nhờ trông giữ tài sản; phải nắm được số điện thoại công an xã, thị trấn để khi cần được hỗ trợ kịp thời; khi phát hiện những đối tượng lạ mặt hay xuất hiện trong khu vực nhà mình và thông báo cho những người xung quanh để ý theo dõi.

Công an huyện Xuyên Mộc kêu gọi mọi tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi biết các thông tin về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi điện cho trực ban Công an huyện Xuyên Mộc qua số điện thoại 02543.874.113 để báo tin tố giác tội phạm.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN