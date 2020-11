Từ nạn nhân trở thành đồng bọn trong đường dây buôn bán người

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1990, huyện Long Điền) đã liên kết với những kẻ từng lừa mình, tham gia vào đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Nạn nhân của Hạnh chủ yếu là người BR-VT.

Hạnh được dẫn độ ra xe sau khi lãnh án 9 năm tù.

Ngày 17/11, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN 1990, huyện Long Điền) về tội buôn bán người. Điều đáng nói là Hạnh từng là nạn nhân trong một vụ buôn bán người sang Trung Quốc. Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2017, Hạnh bị Lê Kim Ngọc (SN 1990,An Giang) và Vũ Văn Công (SN 1988, Hà Nội) dụ dỗ, đưa sang Trung Quốc, làm dâu xứ người.

Sinh sống tại Trung Quốc một thời gian, biết nhiều đàn ông ở đây có nhu cầu tìm vợ, Hạnh đã quay lại móc nối với Công, tham gia vào đường dây đưa phụ nữ Việt Nam qua Trung Quốc. Hạnh cùng mẹ là Trần Thị Kim Cúc tìm kiếm những phụ nữ khó khăn về kinh tế, hứa hẹn với họ về cuộc sống giàu sang hoặc tìm được việc làm lương cao tại Trung Quốc để dụ dỗ họ sang đất nước này. Sau khi đã chọn được người, Cúc và Hạnh gửi thông tin cho Công ở Hà Nội để đặt vé máy bay. Công là người trực tiếp đón đưa những người phụ nữ này qua Trung Quốc chuyển giao cho các đối tượng tên Yến, Phượng (chưa rõ lai lịch), từ đó sẽ kiếm mối bán cho đàn ông Trung Quốc.

Với thủ đoạn trên, Hạnh cùng đồng bọn đã đưa nhiều phụ nữ Việt Nam đưa sang Trung Quốc. Một trong số đó là chị Ng.T.T.Nh. (SN 1989, thị trấn Long Điền). Biết chị Nh. đang gặp khó khăn, Hạnh và Cúc đã dụ dỗ Nh., hứa hẹn sẽ có cuộc sống đủ đầy, sung sướng nếu Nh. qua Trung Quốc. Để lôi kéo Nh., Công chuyển 10 triệu đồng cho Cúc để dẫn Nh. đi ăn uống, mua sắm. Ngoài ra, Cúc còn đưa cho Nh., 2 triệu đồng gửi cho gia đình. Sau khi chị Nh., đồng ý, đầu tháng 3/2018, theo sự hướng dẫn của Hạnh, Cúc đón xe khách cùng chị Nh. ra Hà Nội. Lo sợ bị lừa bán cho các động mại dâm, chị Nh. đã đổi ý, lặng lẽ tìm cách trốn về.

Ngoài ra, Hạnh và đồng bọn còn tiếp cận chị Ph.Th.H.Ng. (TP. Vũng Tàu) và dụ dỗ thành công. Từ mối quan hệ của chị Ph.Th.H.Ng., Hạnh, Cúc và Công còn tiếp cận được 2 người khác là chị Ph.Th.L. và chị V.C.M. cùng trú TP.Vũng Tàu. Sau khi cả 3 nạn nhân đồng ý, Hạnh và Cúc đã liên kết với Công đưa 3 người này từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Thế nhưng hành vi phạm tội của các đối tượng này đã bị chặn đứng khi công an phát hiện bắt quả tang Công đang tiếp nhận 3 người tại sân bay Nội Bài.

Ngày 26/10/2018, TAND tỉnh đã ra bản án số 47, tuyên Phạm Vũ Văn Công 11 năm tù, Trần Thị Kim Cúc 9 năm tù, Lê Thị Kim Ngọc 5 năm tù về tội “Mua bán người” theo quy định tại điều 150 Bộ luật Hình sự.

Thời điểm đó, Hạnh vẫn còn ở Trung Quốc, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã ra thông báo truy tìm để tiến hành điều tra, xử lý. Ngày 26/2/2020, cơ quan CSĐT Công an tỉnh nhận được thông báo Hạnh nhập cảnh về Việt Nam. Sau khi hết thời hạn cách ly phòng, chống dịch COVID-19, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Hạnh.

Đứng trước vành vóng ngựa, Hạnh cúi đầu khai nhận hết mọi hành vi. Sau khi làm rõ các tình tiết liên quan cũng như lời khai của Hạnh, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 9 năm tù về tội “Mua bán người” theo Khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, những người trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán người đa số đều khó khăn, hạn chế về nhận thức. Nạn nhân bị hấp dẫn bởi lời dụ dỗ và những viễn cảnh cuộc sống tốt đẹp mà bọn buôn người đưa ra, kết quả là sa vào bẫy của bọn chúng. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook…), rất dễ để các đối tượng mua bán người tiếp cận “con mồi”. Do đó, những phụ nữ khi có đối tượng lạ tiếp cận với những lời dụ dỗ ngon ngọt về việc ra nước ngoài sinh sống cần nêu cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện hành vi phạm tội, cần mạnh dạn tố cáo với cơ quan chức năng.

Bài, ảnh: THANH HẢI