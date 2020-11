AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 20/11/2020

Xác minh hành vi vi phạm quy định về môi trường

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh cho biết đang điều tra, xác minh hành vi lưu giữ chất thải để ngoài trời sai quy định tại Công ty TNHH Behn Meyer Agricare Việt Nam và Công ty CP Steel Builder (thuộc KCN Phú Mỹ 2, TX.Phú Mỹ). (Diệu Linh)

Bắt đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt Trần Quốc Toàn (SN: 1986; HKTT: 193/19/2, KP. Nhất Hòa, phường Phước Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ. Toàn đã được bàn giao cho Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Nhật Quang)

Bắt đối tượng dùng ảnh nóng để tống tiền qua Facebook

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bàn giao cho Công an huyện Côn Đảo xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra vào ngày 6/11 tại huyện Côn Đảo. Trước đó, Phạm Hà Hải (SN: 1999; HKTT: 256/1/36, Giảng Hòa, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) đã dùng ảnh khỏa thân của chị H. thông qua trang mạng xã hội Facebook khống chế cưỡng đoạt số tiền 4 triệu đồng. (Phương Thảo)

Truy tìm chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ án: Đoàn Thị Ngọc Trinh - về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt quả tang, ngày 24/7 tại trước nhà số 46, Viba, phường 1, TP.Vũng Tàu. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu có tạm giữ 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE; Màu đen-xám; Biển số 72L6-5662; Số máy: HC12E1580995; Số khung: RLHHC12009Y047993. Xe do Phan Phương Nhi, Sn 1992, ở 124/5, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu đứng tên chủ sở hữu, đến năm 2008 Phan Phương Nhi đã bán chiếc xe máy trên cho ai không rõ. Hiện nay không xác định được chủ sở hữu đang ở đâu hoặc xe có liên quan đến vụ án nào hay không.

Nếu ai là chủ sở hữu tài sản trên, liên hệ cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu làm thủ tục nhận lại tài sản. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu không ai đến liên hệ làm việc thì tài sản sẽ được xử lý theo luật định.

Địa chỉ liên hệ giải quyết: Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu). Điện thoại: số FAX 0254.3856.743 hoặc 0913.172.258 gặp điều tra viên: Võ Quốc Công.