AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 8/11/2020

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 8/11, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, vào khoảng tháng 5/2020 đến 30/10/2020, Hồ Phi Bảo (SN 2002), chỗ ở xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ quen biết với cháu L.T.D.Tr (SN 2008, quê tỉnh Đồng Tháp) qua mạng xã hội Facebook. Đến ngày 30/10/2020, cháu Tr. bắt xe đến nơi ở của Bảo để ngủ và có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện vụ việc và đến cơ quan công an trình báo. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 8/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Đỗ Thị Ngọc (SN 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, lực lượng Công an xã An Ngãi, huyện Long Điền bắt quả tang đối tượng Ngọc đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp, 1 đoạn ống nhựa bên trong có chứa ma túy tổng hợp (đối tượng khai nhận là ma túy đá). (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/11, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa. Theo trình bày của bị hại, đối tượng Trần Tấn Lộc (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) đến nhà ông Nguyễn Hướng (SN 1950, trú tại địa điểm trên) dùng 2 con dao cán gỗ chém ông Hướng gây thương tích. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 8/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị Phan Thị Thanh Hồng (SN 1982, TP. Vũng Tàu) đang đi xe trên đường thuộc phường 7, TP. Vũng Tàu thì bị 1 đối tượng (không rõ lai lịch) đi xe máy hiệu Taurus màu trắng biển số 72T2-1524 áp sát cướp giật 1 túi xách, bên trong có nhiều tài sản giá trị (tổng tài sản bị chiếm đoạt khoảng 11 triệu đồng). (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 8/11, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Đức Minh (SN 1980, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Minh gây án tại TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn nên ngày 13/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ phải ra quyết định truy nã. Minh bị bắt tại quận 12, TP. Hồ Chí Minh. (Lê Nguyễn)