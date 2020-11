Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) thực sự trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Đại đội trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với sự tham gia của đông đủ cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong đại đội. Hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Dân quân tự vệ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia... Một số thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN về các văn bản quy phạm pháp luật cùng các vấn đề có liên quan cũng được giải đáp cặn kẽ.

Theo Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội trinh sát, mỗi tháng đại đội tổ chức sinh hoạt 1 lần, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa Ngày pháp luật Việt Nam, phổ biến các chính sách, hành vi bị nghiêm cấm, những chế tài xử lý trong văn bản pháp luật; quy định mới được bổ sung, thay thế. Đồng thời, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật, khen thưởng... Hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng và phong phú thông qua những buổi nói chuyện hoặc biểu diễn tiểu phẩm, văn nghệ, trò chơi để tạo không khí tươi vui. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền pháp luật tới cán bộ, chiến sĩ đạt hiệu quả hơn.

Trên thực tế, thời gian qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ và sâu rộng, hướng tới nhiều đối tượng, từ cán bộ, công chức, viên chức đến người dân. Đơn cử như BĐBP tỉnh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho ngư dân và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Ông Nguyễn Đình Châu, chủ tàu cá BV 96668 TS (phường 5, TP.Vũng Tàu) cho biết: “Nhờ các cán bộ, chiến sĩ BĐBP phổ biến kiến thức pháp luật thường xuyên nên tôi đã hiểu rõ hơn những quy định về khai thác thủy sản cũng như những hệ lụy nếu như cố tình vi phạm. Do đó, bản thân không bao giờ vì lợi ích trước mắt mà đưa tàu cá đánh bắt trái phép ở nước bạn”.

Ông Phạm Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương về vị trí, vai trò của pháp luật và công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan, tổ chức và cá nhân, công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Tương tự, Tỉnh Đoàn cũng đã tuyên truyền những quy định pháp luật có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên như: Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Chăn nuôi, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Lao động, Luật Thanh niên, Luật Cư trú, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng...

Trên tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thời gian tới Công an tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền pháp luật tới các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền những văn bản luật liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Xuất nhập cảnh; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Giám định tư pháp...

