Khởi tố bị can vụ xâm phạm nhãn hiệu bia Sài Gòn

Ngày 5/11, Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với pháp nhân là Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam (trụ sở chính tại số 264 Lê Thánh Tông, phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 2, Điều 226, Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam được Sở KH- ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận DN công ty CP do các ông, bà Lê Đình Trung, Trần Thị Ái Loan và Trần Thị Khánh Hà là cổ đông sáng lập.

Tháng 4/2020, bà Trần Thị Ái Loan (người đại diện theo pháp luật của công ty) ký hợp đồng hợp tác sản xuất nhãn hiệu bia “Sai Gon Viet Nam” với ông Vũ Tuấn Châu - chủ cơ sở sản xuất bia BiVa, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. Theo đó, cơ sở BiVa chỉ được sản xuất bia “Sai Gon Viet Nam” với nhãn hiệu và chất lượng do Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam cung cấp.

Đến tháng 6/2020, cơ sở BiVa đã sản xuất và bán cho Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 4.200 thùng bia nhãn hiệu “Sai Gon Viet Nam”, thu về hơn 365 triệu đồng. Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam đã bán 3.300 thùng bia cho khách hàng, thu về hơn 578 triệu đồng, số còn lại được làm quà tặng để quảng bá.

Ngày 23/6, cơ sở BiVa giao thêm cho Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam 4.712 thùng bia “Sai Gon Viet Nam” thành phẩm thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ vì có dấu hiệu “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Kết quả giám định cho thấy sản phẩm bia “Sai Gon Viet Nam” do Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn Việt Nam thuê cơ sở BiVA sản xuất có nhãn hiệu trùng và tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ của Công ty CP Bia - rượu- nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Trước đó, như Báo BR-VT đã thông tin, ngày 23/6, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh BR-VT tiến hành kiểm tra đột xuất tại Cơ sở sản xuất Bia BiVa, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa do ông Vũ Tuấn Châu làm chủ, phát hiện tại cơ sở này có trên 4.700 thùng nhãn hiệu bia Sai Gon Viet Nam thành phẩm, 116.700 lon bia loại 330ml và 3.300 vỏ thùng bia. Trên các lon và vỏ thùng bia có in dấu hiệu “bia Sai Gon Viet Nam” với các “hình khiên đứng”, “hình con rồng”. Thông tin trên bao bì thể hiện sản phẩm thuộc Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Việt Nam, có trụ sở tại phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh. Xét thấy các dấu hiệu trên có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bia Sai Gon đang được bảo hộ của Sabeco, do vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa và giấy tờ có liên quan.

Ngày 10/7, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh BR-VT đã có văn bản (số 238/CQLTT) kiến nghị khởi tố gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

TRÍ NHÂN