AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp giật tài sản

Ngày 5/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại phường 8, TP. Vũng Tàu chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1980, quê TP. Hồ Chí Minh) đang đi xe trên đường thì bị 2 đối tượng (không rõ lai lịch) đi xe máy chặn đầu, khống chế cướp giật 1 túi xách da màu nâu bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 8 plus, 9 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/11, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP. Hải Điền (TT. Long Hải, huyện Long Điền), lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Huỳnh Quốc Vương (SN 1985, trú tại huyện Long Điền) tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp (đối tượng khai nhận là ma túy đá), 11 đoạn ống nhựa hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất bột màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin). (Nguyễn Văn)

• Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại tổ 12 (KP. Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) lực lượng Công an thị xã bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Văn Bằng (SN 1991, quê TP. Cần Thơ), Ngô Hoài Huyện (SN 1991, quê tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Thanh Tài (SN 2000, trú tại TX. Phú Mỹ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 11 gói ma túy đá (Tài khai nhận 1 gói mua của Bằng; 10 gói mua của Huyện). (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/11, Công an huyện Xuyên Mộc đã bàn giao Nguyễn Văn Vũ (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) cho Công an huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Vũ gây án tại huyện Thạnh Phú nên ngày 23/6/2020, công an huyện này phải ra quyết định truy nã. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe máy biển số 68HY-0643, số khung MA1106156, số máy 139FMB106156. Ai là chủ sở hữu xe máy trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu. SĐT: 0886222272 gặp ĐTV Lê Tiến Diện) để giải quyết.