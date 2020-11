AN NINH – TRẬT TỰ

Sản xuất bột ngọt giả

Ngày 2/11, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Thuyết (37 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả. Trước đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Thuyết đang sản xuất bột ngọt giả tại nhà riêng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 32 bao bột ngọt loại 25kg/bao và 23 bao bột ngọt loại 1kg/bao. (Ngô Huy)

Bắt xe chở thuốc lá lậu

Ngày 2/11, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lữ Thành Việt (53 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) và Trần Hiển Vinh (27 tuổi, trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đang có hành vi giao, nhận 10.200 bao thuốc lá điếu (Jet và Hero) nhập lậu. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Na)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ việc/vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do đối tượng có lai lịch sau thực hiện: Họ tên: Lã Thái Thiện, sinh ngày 23/8/1987 tại Bà Rịa-Vũng Tàu; quê quán: Ninh Bình; HKTT: 180/26/5 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; số CCCD: 077087000499, do Cục Cảnh sát ĐK, QL cư trú-DL quốc gia về dân cư cấp ngày 5/10/2016. Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi c: 0,5 trước đầu mắt phải.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu thông báo đến Báo, Đài và Công an các địa phương để phối hợp truy tìm, nếu phát hiện được đối tượng có thông tin, đặc điểm nhận dạng như trên kịp thời báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu để phối hợp làm việc. ĐT: 0943.147567, gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy.

Truy tìm phương tiện

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực Phước Cơ, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu xác định tài sản bị chiếm đoạt là 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu đỏ đen, biển số 49M4-5272, số máy 5C63-297541, số khung C630AY297486. Nếu ai phát hiện chiếc xe trên ở đâu liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 02543.856.573 hoặc 0966.668.469 gặp cán bộ thụ lý Vũ Xuân Hòa) để giải quyết.