Tuyên truyền "Phòng chống lạm dụng rượu, bia và chất gây nghiện" cho người dân xã Long Sơn

Tối ngày 22/10, tại tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu), Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền “Phòng chống lạm dụng rượu, bia và chất gây nghiện” cho hơn 300 người dân xã Long Sơn.

Tại chương trình, báo cáo viên PC04 Công an tỉnh đã cung cấp thông tin cho người dân về: Thực trạng tình hình sử dụng rượu, bia, chất kích thích tại cộng đồng; thực trạng tội phạm, công tác xử lý tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh; tác hại của việc sử dụng rượu, bia, ma túy đến an ninh trật tự và an toàn giao thông tại địa phương; một số quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại ma túy; hệ lụy xấu của ma túy đối với người sử dụng…

Báo cáo viên PC04 Công an tỉnh tuyên truyền phòng, chống lạm dụng rượu, bia và các chất gây nghiện đến với các em HS tham gia chương trình.

Ngoài ra, người dân đã được hướng dẫn kỹ năng nhận biết các loại ma túy; việc cung cấp tin báo cho cơ quan chức năng về tội phạm ma túy; tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm có thưởng…

Thanh, thiếu niên xã Long Sơn tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm về phòng, chống tác hại của rượu, bia và chất gây nghiện.

Tin, ảnh: MAI NGỌC-NHẬT LINH