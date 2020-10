Báo động tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 51

Thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên tục xảy ra trên tuyến Quốc lộ 51 (QL51), đặc biệt là đoạn đi qua TX.Phú Mỹ. Làm gì để giảm thiểu TNGT là bài toán đặt ra đối với các ngành chức năng.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại QL51 đoạn qua khu phố Mỹ Thãnh (phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ).

NHIỀU VỤ TAI NẠN THƯƠNG TÂM

Chỉ hơn một tháng trở lại đây, nhiều vụ TNGT thương tâm xảy ra trên QL51. Trong đó có vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 12/10, tại đoạn gần ngã tư giao nhau giữa đường QL51 và Trần Hưng Đạo (thuộc địa bàn khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ), giữa xe đầu kéo và xe mô tô khiến người đi mô tô tử vong ngay tại hiện trường. Nguyên nhân là do tại thời điểm trên, anh Đặng Ngọc Sơn (SN 1994, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 72G1-283.58 theo hướng từ Bà Rịa đi Đồng Nai, khi tới gần ngã tư giao nhau giữa đường QL51 và Trần Hưng Đạo, do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61C-410.66 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R-225.89 do tài xế Vũ Anh Tiến (SN 1972, Dĩ An, Bình Dương) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm rất mạnh với xe đầu kéo khiến anh Sơn tử vong tại chỗ, xe mô tô nát hoàn toàn phần đầu.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày 10 và 11/10, cũng trên QL51 đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm chết 3 người. Cụ thể, vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 10/10, xe ô tô BKS: 72C-149.74 do anh Đặng Trần Minh Nhật (SN 1990, Suối Nghệ, Châu Đức) điều khiển lưu thông trên QL51 theo hướng từ TP. Bà Rịa đi Đồng Nai. Khi đến Km48+600 QL51 (thuộc phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) thì xảy ra tai nạn với xe máy BKS: 72AE-015.51 do chị Phạm Thị Yến Nhi (SN 2003, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) điều khiển lưu thông ngược chiều trên QL51. Hậu quả, chị Nhi tử vong tại hiện trường, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng.

Tiếp đó, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 11/10 tại khu vực thuộc khu phố Quảng Phú (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), xe máy mang BKS: 72E1-437.61 lưu thông theo hướng từ Đồng Nai đi TP. Bà Rịa đã va chạm với xe máy BKS: 72G1-283.58 lưu thông đi ngược chiều đường trên Ql51 theo hướng ngược lại với xe máy BKS: 72E1-437.61. Hai người điều khiển 2 phương tiện trên là anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995, TP.Cần Thơ) và anh Lê Thiên Mạnh (SN 2002, Xuyên Mộc). Sau cú va chạm, anh Nguyễn Tuấn Anh bị hất văng sang phần đường phía bên kia dải phân cách của QL51 và bị xe ô tô BKS: 72A-341.93 cán qua người làm tử vong tại chỗ. Người lái xe ô tô nói trên đã lái xe rời khỏi hiện trường. Còn anh Lê Thiên Mạnh bị thương nặng sau tai nạn, được người dân đưa vào Trung tâm Y tế TX. Phú Mỹ cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo thống kê của Đội CSGT, Công an TX.Phú Mỹ, từ ngày 15/12/2019 đến ngày 13/10/2020, trên QL51 xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 17 người; 5 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 7 người. So với năm 2019, tăng 7 vụ, 4 người chết.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Phó Ban ATGT TX.Phú Mỹ cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT trên QL51 trong thời gian qua. Trong đó, nguyên nhân chính là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao như: đi ngược đường, đi không đúng làn đường, không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát, chuyển hướng không an toàn, vượt đèn đỏ, vi phạm nồng độ cồn... Ngoài ra còn xuất hiện tình trạng các nhóm “phượt thủ” chạy dàn hàng ngang với tốc độ cao, lạng lách, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT…

Theo Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh), ngoài ý thức tham gia giao thông chưa cao ở một số bộ phận người dân thì hạ tầng giao thông cũng là nguyên nhân dẫn đến TNGT trên QL51. Có chỗ tập trung đông dân cư, có đường dân sinh nối ra QL51 nhưng lại không mở dải phân cách, nên nhiều người dân đi xe máy, xe đạp thường liều lĩnh đi ngược chiều, dẫn đến nguy cơ cao về mất ATGT. Bên cạnh đó, ô tô chở vật liệu đất, đá, cát rơi vãi xuống mặt đường QL51 gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các hành vi lấn chiếm hành lang ATGT, đậu xe không đúng quy định... cũng góp phần gây ra TNGT.

LÀM GÌ GIẢM THIỂU TNGT TRÊN QL51?

Theo ông Trần Ngọc Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa tỉnh, việc phân bố các làn xe không hợp lý cũng là một nguyên nhân tiềm ẩn TNGT trên QL51. Tuyến đường này có 3 làn đường, phía trong dãy tôn sóng dành cho xe môtô và xe thô sơ, kế tiếp dành cho xe tải đến xe du lịch. Nhưng thực tế, xe môtô thậm chí cả xe thô sơ lại chạy vào làn đường của xe tải, còn xe tải thì chạy vào làn đường của xe du lịch, “buộc” nhiều tài xế xe du lịch vượt phải rất dễ gây ra TNGT.

Do đó, ông Thọ cho rằng, để giảm thiểu TNGT thì cần hoàn thiện hạ tầng giao thông trên QL51. Cụ thể là sớm thi công, sửa chữa các đoạn đường hư hỏng tại tuyến đường này và phân bố làn đường cho hợp lý. Kèm theo đó là áp dụng biện pháp xử phạt nặng các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, hiện nay trên QL51 có một số “điểm đen” giao thông, một số đoạn đường bị hư hỏng xuống cấp, đọng nước nhiều trên mặt đường. Sở GT-VT sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát và đề nghị Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) sớm sửa chữa các vị trí hư hỏng cục bộ; kiểm tra, nạo vét hệ thống thoát nước trên tuyến QL51, tăng cường vệ sinh mặt đường. Đồng thời, Sở GT-VT cũng đề nghị tỉnh sớm đẩy nhanh đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Vũng Tàu-Biên Hòa để giảm tải lưu lượng phương tiện xe tải, xe container lưu thông trên QL51 và giảm TNGT.

Về phía TX.Phú Mỹ, ông Huỳnh Hữu Nghĩa cho biết, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng nhóm đối tượng cụ thể trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người tham gia giao thông.

Theo Đại tá Lê Văn Ninh, trước tình hình TNGT diễn biến phức tạp trên QL51, từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến QL51, nhất là các hành vi: chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Theo đánh giá, phân tích của cơ quan chức năng, QL51 là tuyến đường xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng nhất trong thời gian qua. Điều đáng chú ý là số vụ tai nạn có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. Cụ thể, từ đầu năm đến nay trên địa bàn TX.Phú Mỹ xảy ra 69 vụ TNGT, làm chết 62 người và bị thương 46 người, thiệt hại tài sản ước tính gần 300 triệu đồng. Chỉ riêng trong quý III/2020 đã xảy ra 29 vụ TNGT làm chết 24 người và bị thương 22 người. Trong đó, riêng tại QL51 xảy ra 18 vụ TNGT, làm chết 18 người và bị thương 9 người. Chỉ trong vòng 2 tuần đầu của tháng 10, đã xảy ra 6 vụ TNGT, làm chết 5 người, bị thương 3 người. Thời gian xảy ra tai nạn chủ yếu là từ 18-24 giờ và từ 0-6 giờ. Phương tiện gây TNGT nhiều nhất là môtô, xe máy. Độ tuổi gây tai nạn cao nhất là từ 27 đến 55 tuổi.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG