Bình yên từ khu dân cư

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, toàn dân được vận động tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh ổn định, kéo giảm các loại tội phạm.

Công an phường Hắc Dịch và Tổ Bảo vệ dân phố 5 tham gia đứng chốt tại các điểm nóng về mất ANTT.

Trước đây, thôn 9 (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) từng là địa bàn phức tạp về ANTT do đất rộng, người thưa (220 hộ/817 khẩu), lại sống rải rác dọc tuyến đường Trường Sa khiến các đối tượng trộm cắp, cướp giật từ nơi khác lợi dụng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Trinh, Phó Bí thư Chi bộ thôn 9 cho biết: “Để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với nhiệm vụ giữ gìn ANCT-TTATXH, Chi bộ thôn đã họp bàn và thống nhất thực hiện mô hình “Tiếng kẻng an ninh”.

Theo đó, 100% hộ gia đình đều tự trang bị 1 “kẻng an ninh” và 1 cây gậy đặt sẵn tại nhà. Khi phát hiện có đối tượng lạ đột nhập hoặc dấu hiệu khả nghi, người dân gõ 3 tiếng kẻng để báo hiệu toàn thôn cùng tham gia vây bắt. Nhờ đó mà từ một địa bàn phức tạp về ANTT, đến nay, thôn 9 hầu như giảm hẳn bóng dáng tội phạm manh động như trước. Các vụ trộm xe máy, ghe, tàu... không còn nữa. Nhiều năm liền, mô hình “Tiếng kẻng an ninh” của thôn 9 được Thành ủy Vũng Tàu khen thưởng là một trong những mô hình “Dân vận khéo” điển hình.

Cùng với mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, trên địa bàn TP.Vũng Tàu còn có nhiều mô hình bảo đảm ANTT hiệu quả như: “Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm”; “Tư vấn tái hòa nhập cộng đồng”; “Tổ bảo vệ dân phố xung kích đấu tranh phòng, chống tội phạm”… Theo ông Huỳnh Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, việc đẩy mạnh triển khai các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, huy động sức dân vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tương tự, tại huyện Châu Đức, để giữ vững ANCT-TTATXH, kéo giảm tội phạm hình sự, MTTQ và các đoàn thể cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức về phòng, chống tội phạm trong người dân. Đồng thời xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” như: “Tổ tự quản ANTT”, “CLB phòng, chống tội phạm”, “Chi hội phụ nữ không có hội viên và người thân nghiện ma túy, tệ nạn xã hội”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Tìm địa chỉ đen”… Trung bình mỗi năm, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm gây rối ANTT, trộm cắp nông sản, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy…

Đơn cử như hồi đầu tháng 9 vừa qua, người dân thôn Tân Long, xã Kim Long phát hiện có 3 đối tượng lạ điều khiển 2 xe máy phóng rất nhanh, trên xe có chở 3 bao tải lớn. Nghi vấn đây là tội phạm trộm cắp, người dân liền trình báo sự việc cho “Tổ tự quản ANTT”. Ngay lập tức, Tổ đã phối hợp với Công an xã Kim Long khoanh vùng, điều tra và bắt các đối tượng về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã trộm 3 bao tiêu của một hộ dân trong thôn.

Còn tại huyện Đất Đỏ, Hội LHPN và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn đã thành lập 8 CLB “Thắp sáng niềm tin” với sự tham gia của 110 đoàn viên, hội viên, phối hợp chặt chẽ trong việc cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Từ năm 2019 đến nay đã giáo dục, cảm hóa thành công 70 đối tượng chấp hành án phạt tù, 75 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật và 17 đối tượng đang hưởng án treo.

Ngoài ra, từ tháng 4/2019 đến nay, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp tiền lắp đặt 51 camera giám sát tại các điểm nóng về ANTT. Qua hệ thống camera, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, 5 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ gây rối ANTT.

Theo ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo đảm ANTT, MTTQ các cấp cần đổi mới nội dung, phương thức triển khai, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng khu vực, địa bàn theo hình thức “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở, đặc biệt là ở các xã vùng ven, phức tạp về ANTT. Đồng thời, triển khai xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, DN, nhà trường kiểu mẫu về ANTT, an toàn giao thông.

Bài, ảnh: MINH NHÂN