AN NINH - TRẬT TỰ

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 22/10, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ bắt giam Nguyễn Văn Phúc (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 22/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, Dương Hoàng Thiên (SN 1999, trú tại huyện Đất Đỏ) đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Lý (SN 1991) ở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ trộm 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ĐTDĐ và 2 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 22/10, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, cháu V.T.T. (SN 2008), ở đường Trần Phú, Phường 5, TP.Vũng Tàu đang nằm ngủ trong nhà thì bị Cao Hồng Dinh (SN 1991, quê tỉnh Kiên Giang) có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục. Khi cháu T. la đau, Dinh đã dùng tay bịt miệng thì bị mẹ ruột của nạn nhân phát hiện tri hô nên đối tượng bỏ chạy. (Sơn Khê)