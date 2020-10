Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới

Ngày 15/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Tại Hội nghị, hơn 600 cán bộ, nhân dân xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) và xã An Ngãi (huyện Long Điền) đã được giới thiệu một số vấn đề cơ bản về: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Biên giới quốc gia năm 2003; Công ước Luật biển năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012; Chỉ thị 01/TTg ngày 9/1/2015 về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 3/7/2017 về quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu, cảng biển; một số nội dung về Luật Thủy sản và Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 16/5/2019 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản…

NHÂN ĐOÀN