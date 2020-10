AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 14/10, Công an TP. Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy do Đồn Biên phòng Chí Linh bàn giao. Trước đó, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 12/10, tại đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu, Mai Nhật Trường (SN 1995, HKTT: huyện Kiến Tường, tỉnh Long An) bị bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường và nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 9 gói nilon bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (đối tượng khai là ma túy tổng hợp). (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 13/10, tại một quán cà phê ở thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, Công an xã Tân Hòa bắt quả tang 1 nhóm 8 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức binh xập xám và bài phỏm ăn tiền. Tang vật thu giữ: 2 bộ bài và 1,7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)

Thông báo tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT đang thụ lý, điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 21/3/2020 tại ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định Đỗ Hoài Phương (SN 2002, HKTT: thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) đã sử dụng các tài khoản Facebook “Tống Hiền” (sau này đổi tên thành “Đỗ Phương” và “Hạ Linh”), tài khoản Facebook “Khó quá bỏ qua”, Trang Facebook “Sâu chuối Vòng”, SĐT: 0373900267 để quảng cáo, mua bán khẩu trang y tế và sử dụng các tài khoản ngân hàng TECHCOMBANK số 19034490070012, số 19030852499017, tài khoản ngân hàng VIETINBANK số 107869127174 tài khoản ngân hàng BIDV số 45010006276057 và tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0691000423251 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để có cơ sở điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc thông báo đến quần chúng nhân dân: ai là người bị hại của vụ án, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (Địa chỉ: Quốc lộ 55, khu phố Thạnh Sơn, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) để phối hợp làm rõ vụ việc.