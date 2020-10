AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 15/10/2020

Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 15/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Thanh Sang (SN 1993, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại hẻm 176 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu, bắt quả tang Sang đang tàng trữ 1 gói nylon hàn kín bên trong chứa chất bột màu trắng và 1 viên nén màu xanh (đối tượng khai nhận là ma túy khay và thuốc lắc).

* Ngày 15/10, Công an xã Tân Hoà, TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phạm Văn Hiển (SN 1993) và Tống Trường Hận (SN 1991, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Trước đó, qua công tác tuần tra lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phát hiện 2 đối tượng trên lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trên dương tính với ma tuý. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 15/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lâm Bích Nhi (SN 1999, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi đánh bạc. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 13, KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang đối tượng Nhi đang bán lô đề cho con bạc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số tiền hơn 7,8 triệu đồng Nhi đã bán cho các con bạc. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Bạch Đằng, phường 5, TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Wave, màu trắng đỏ đen, biển số 72H9-7039, số máy VHAZS152FMH, số khung VTMWCH012TP003212. Ai là chủ sở hữu chiếc xe trên, liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP.Vũng Tàu; ĐT 0254.3.856.743 hoặc 0913.172.258 gặp ĐTV Võ Quốc Công) để giải quyết.