Đánh chết người vì nghĩ bị nhìn đểu

Ngày 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng gồm: Văn Đình Luân (27 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Duy Quang (16 tuổi, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), Lương Văn Chính (18 tuổi, trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) Nguyễn Văn Đệ (24 tuổi, trú tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hải Dương (23 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 1/10, Luân, Đệ và Chính và 2 người bạn làm cùng công ty đến ăn nhậu tại một quán ở phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ. Thời điểm trên, các anh Nguyễn Hoàng Kha (31 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Kiếm (17 tuổi, quê Bạc Liêu) và một thanh niên tên Lắm (hiện chưa rõ lai lịch) cùng nhóm bạn đang ăn nhậu ở bàn bên cạnh. Trong lúc ăn nhậu, Luân cho rằng một người ngồi ở cùng bàn anh Kha nhìn đểu mình nên Luân gọi điện cho Trương Hải Dương, Trịnh Xuân Giang và Nguyễn Trí Quang đến tham gia đánh nhóm anh Kha. Khi đi, Quang và Dương mang theo hai con dao tự chế để làm hung khí. Khi đến quán, nghe Luân nói một người ngồi ở bàn bên cạnh nhìn đểu mình và rủ đánh những người này, Quang, Dương, Đệ, Chính đã đồng ý.

Ở bàn bên cạnh, anh Lắm ngồi ăn nhậu một lúc rồi về trước, đến khoảng 20 giờ 30 phút, anh Kha gọi điện cho anh Lắm mang tiền ra để trả cho chủ quán. Khi thấy anh Lắm đến, Luân nghĩ rằng, nhóm anh Kha gọi người đến tham gia đánh mình nên Luân gọi anh Kha ra ngoài nói chuyện. Mặc dù nhóm anh Kha đã giải thích là chỉ gọi bạn mang tiền đến trả cho quán nhưng Luân không tin và bỏ về bàn ngồi. Khi anh Kiểm đến bàn của Luân để nói chuyện thì Luân vừa hô hoán đồng bọn và dùng võ chai bia đánh vào đầu anh Kiểm, nạn nhân này bỏ chạy nhưng bị nhóm của Luân dùng chai bia, ghế ngồi ném nhóm anh Kiểm. Sau khi bị đánh, anh Kiểm về phòng trọ và được bạn đưa đến phòng khám ASIA Mỹ Xuân để băng bó và kiểm tra vết thương rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, người bạn ở cùng phòng phát hiện anh Kiểm nằm bất tỉnh nên đưa đến một phòng khám thuộc phường Mỹ Xuân cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân này đã tử vong.

Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc.

NGUYỄN NGÂN