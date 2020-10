Ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 29/10, Công an TP. HCM tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh giữa Công an 7 tỉnh, thành phố gồm: TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

Từ năm 2018 đến nay, tại 7 tỉnh, thành phố đã xảy ra hơn 28.300 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, tại 47 địa bàn giáp ranh cấp huyện của 7 tỉnh, thành phố xảy ra hơn 16.300 vụ phạm pháp hình sự. Nổi lên là các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, ma túy, hiếp dâm, giết người.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an 7 tỉnh, thành phố đã ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh, thể hiện quyết tâm chung trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

NGÔ HUY