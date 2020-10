Ngày 28/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Trần Thanh Hà (37 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đất Đỏ kiểm tra và bắt quả tang Hà đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá. (Ngô Huy)

Trộm cắp tài sản

Ngày 28/10, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đã khởi tố Nguyễn Thị Bé (29 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Bé đã cùng một đối tượng tên Tèo (chưa rõ lai lịch) lấy trộm 1 xe máy tại khu vực xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ.(Huy Na)

Tử vong do đâm vào giải phân cách

Ngày 28/10, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường 3/2, đoạn thuộc phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu. Xe mô tô BKS: 72P1-0559 do anh Lương Thành T. (42 tuổi, trú tại phường 8, TP. Vũng Tàu) điều khiển, chạy hướng Vòng xoay 3/2 đi chung cư Seaview, khi tới khu vực trên do không làm chủ được tay lái đã tông vào dải phân cách. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong. (Kim Anh)