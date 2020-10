Khen thưởng thành tích đấu tranh tội phạm cướp giật tài sản

Ngày 23/10, Công an TP.Vũng Tàu đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho 1 tập thể và 8 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.

Trong những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã xảy ra một số vụ cướp giật tài sản, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Nạn nhân các vụ cướp giật nói trên đa số là phụ nữ, đang lưu thông bằng xe máy hoặc đi bộ trên đường, bị cướp giật dây chuyền vàng, tiền, điện thoại di động, túi xách… Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Công an TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các phường, xã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, đồng thời phát động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, chủ động cảnh giác phòng ngừa tội phạm… Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TP.Vũng Tàu đã điều tra làm rõ 16 vụ cướp giật tài sản, bắt giữ 11 đối tượng phạm tội. Vì vậy, đến nay tình hình hoạt động tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã giảm cơ bản.

AN BÌNH