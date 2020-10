AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 1/10/2020

Va chạm với xe ô tô, 1 người tử vong

Ngày 1/10, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 51U4 - 9224 do bà N.T.T.T. (SN 1968, trú tại huyện Châu Đức Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường Phước Tân-Hội Bài theo hướng Hội Bài đi Tóc Tiên. Khi đến km18+400 thuộc thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 72C-058.53 do Trần Lương Hưng (SN 1988, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau. Hậu quả, bà T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Hủy hoại tài sản

Ngày 1/10, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Hoàng (SN 1965, quê tỉnh Thừa Thiên Huế) để tiếp tục điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại phòng trọ 74/25A Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sống chung với Nguyễn Thị Vui (SN 1979, trú tại địa chỉ trên) nên Hoàng đã ném thuốc lá đầu lọc đang cháy vào tủ quần áo gây cháy làm hư hỏng 1 tivi hiệu Sony 32 inch, 1 máy giặt, 1 nồi cơm điện và 1 tủ quần áo. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 1/10, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Song Toàn (SN 1991, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, Toàn đến nhà anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, ở TT.Long Điền, huyện Long Điền) để nhậu. Trong lúc nhậu, Toàn thấy anh Tiến để chiếc ví trên xe mô tô nên đã lén lút lấy trộm 5 triệu đồng rồi đi về. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 1/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991, TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại hẻm 442 đường 2/9, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, lực lượng Đoàn đặc nhiệm Cảnh sát biển 3 bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 1/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Liêu Thái (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 9/5, Thái gây án tại phường 12, TP.Vũng Tàu rồi bỏ trốn. Sau đó, Thái đã đến Công an TP.Vũng Tàu đầu thú. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ: 1 ĐTDĐ Nokia màu xanh, Imel: 356004081639249; 1 ĐTDĐ Viettel màu xanh, Imel 1: 864147036595589, Imel 2: 864147036595597; 1 ĐTDĐ Samsung màu vàng cát, Imel: 35402091974197/01; 1 xe máy hiệu Wave, màu đỏ biển số 72AH-00319, số khung RLDOCBEHYBB003015, số máyVZS139FMB073015. Ai là chủ sở hữu các tài sản trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856241 hoặc 0937.380078 gặp ĐTV Nguyễn Quốc Tiến) để giải quyết.