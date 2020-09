AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 3/9

Dâm ô với trẻ em

Ngày 3/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Vũ Văn Quang (SN 1979, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo trình bày của bị hại, tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Quang đã có hành vi dâm ô với cháu Tr.T.T.T (SN 2011, trú tại huyện Xuyên Mộc). (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 3/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại tổ 19, KP. Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Trần Vũ Linh (SN 1984, quê tỉnh Cà Mau) đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại quán cà phê 492/38 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, anh Nguyễn Đình Hải (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) bị Thái Bà Quyết (SN 1990, chỗ ở đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) dùng 1 cây rựa chém gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 3/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Sang (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1992), phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ, đối tượng Sang đã lén lút trộm 1 bóp da của nạn nhân để trong cốp xe máy dựng trước tiệm. Bên trong bóp có 6,2 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ khác. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 3/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại đường Điện Biên Phủ, TP.Bà Rịa lực lượng Công an phường Phước Nguyên bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức lắc bầu cua ăn tiền. Trong 11 đối tượng, có 3 đối tượng chưa xóa án tích về cùng hành vi đánh bạc gồm: Phan Thanh Sơn (SN 1990), Trương Thịnh Đạt (SN 1983) và Lê Đình Mai (SN 1970, trú tại TP.Bà Rịa). Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 1 bộ bài tây, 1 bộ lắc bầu cua và 300 ngàn đống. (Phước An)