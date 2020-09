Xử lý 20 "quái xế" nẹt pô, lạng lách

CSGT lập biên bản 1 trường hợp nẹt pô, lạng lách.

Tối ngày 1 và rạng sáng 2/9, lực lượng CSGT và Trật tự Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Cảnh sát Cơ động - Công an tỉnh ra quân mật phục, ngăn chặn và xử lý 20 “quái xế” có hành vi thay đổi kết cấu xe máy, nẹt bô, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Các đối tượng này sẽ bị xử lý theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt với mức phạt có thể lên đến 8 triệu đồng, tước GPLX 3-5 tháng và tạm giữ phương tiện.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN