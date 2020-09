AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 2/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Sơn (SN1988), ở xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 9. (Lê Nguyễn)

• Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý Dương Quốc Thái (SN 1999, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi trộm tài sản. Trước đó, tại thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, đối tượng Thái đã trộm 1 xe mô tô của anh Đào Lê Thanh Cường (SN 1982, trú tại huyện Châu Đức). (Phước An)

• Ngày 2/9, Công an huyện Châu Đức đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào ngày 1/9, tại khu phố 4, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Trần Thị Hồng Tâm (SN 1965, HKTT: thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đã lấy trộm 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A11 ( trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) của chị Hồ Thị Thanh Thảo (SN 2003). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Ngọc Mai)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thảo Linh (SN 1988, quê TP.Hồ Chí Minh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại tổ 3, thôn Phước Tân, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ phát hiện Linh đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Lập hồ sơ xử lý đối tượng giao cấu với trẻ em

Ngày 2/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tấn Đạt (SN 2001, trú tại huyện Long Điền) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo trình bày của gia đình bị hại, đối tượng Đạt đã giao cấu nhiều lần với cháu V.T. H. Y (SN 2006, trú tại huyện Long Điền) dẫn đến có thai. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đạt đã thừa nhận hành vi vi phạm. (Sơn Khê)

Điều tra vụ đánh bạc xảy ra tại TP.Bà Rịa

Ngày 2/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại xã Hòa Long lực lượng Công an xã này đã bắt quả tang đối tượng Trần Thị Màu (SN 1977, quê tỉnh Long An) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua số lô, số đề cho Đặng Thị Hồng (SN 1973, trú tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa), Nguyễn Ngọc Châu (SN 1977, trú tại huyện Châu Đức) và “Thúy 39” (chưa rõ lai lịch) thông qua tin nhắn điện thoại với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Qua đấu tranh, Màu khai nhận bán số lô, số đề cho các con bạc sau đó chuyển một phần tin nhắn cho Trần Đức Duy (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu), phần còn lại tự giữ lấy để ăn thua với các con bạc. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng bị truy nã

Ngày 2/9, Công an huyện Châu Đức cho biết đã bắt Trần Thiện Phúc (SN 2004, HKTT: xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức), đối tượng có quyết định truy nã số 04 năm 2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Công an huyện Châu Đức đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. (Thành Lưu)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra các vụ án Công an TP.Vũng Tàu đang giữ 2 xe máy có đặc điểm sau: (1) Hiệu Dream màu nâu, biển số 38H4-7427, số máy Y0256591, số khung Y00900410 ; (2) Hiệu Deahan màu đen, biển số 72K9-8807, số khung VDMLCG14DM016945, số máy VDMD7000024445. Vậy ai là chủ sở hữu 2 xe máy trên liện hệ Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT 0363.587.992 gặp ĐTV Trần Đình Duy Phong) để giải quyết.