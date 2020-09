AN NINH - TRẬT TỰ

Dâm ô với trẻ em

Ngày 28/9, Công an huyện Đất Đỏ đang lập hồ sơ xác minh, điều tra 1 vụ dâm ô với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Vào khoảng 13 giờ ngày 22/9, Nguyễn T.L (SN 1999, HKTT: TT. Long Hải, huyện Long Điền) rủ cháu A (SN 2006) vào một quán cà phê uống nước, nói chuyện. Tại đây, L. đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu A. Sau đó, L. chở A. vào một nhà nghỉ ở TT. Long Hải rồi tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. (Ngọc Mai)

Thông báo đề nghị người bị tố giác đến làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền đang xác minh theo đơn tố giác về vụ Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 20/7/2020 trên vùng biển thuộc tỉnh BR-VT của ông Nguyễn Trung Hiếu (HKTT: huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đối với ông Lê Văn Thảo (SN 1995, HKTT: khu phố Hải Lộc, TT. Long Hải, huyện Long Điền, nghề nghiệp: lao động tự do).

Để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nội dung tố giác, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền thông báo để ông Lê Văn Thảo biết và đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền làm việc. Nếu quá thời hạn 1 tháng mà ông Thảo không đến làm việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.