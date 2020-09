Nâng cao ý thức người tham gia giao thông

Với hệ thống camera giám sát, lực lượng Cảnh sát giao thông có thêm kênh thông tin hiệu quả để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là mục tiêu của dự án “Hệ thống giám sát giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera” do Công an tỉnh triển khai trong thời gian tới.

Phương tiện lưu thông trên QL51.

NGƯỜI DÂN ỦNG HỘ

QL 51 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh BR-VT nối khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, các KCN với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Mật độ giao thông cao, giao cắt nhiều tuyến đường nhánh… khiến QL51 có nhiều “điểm đen” về tai nạn giao thông (TNGT). Ông Nguyễn Xuân Tâm, tài xế xe khách thường xuyên đi lại trên QL51 cho biết: “Hiện nay lượng xe lưu thông trên QL51 rất đông, thường xuyên rơi vào tình trạng hỗn loạn, khó kiểm soát. Cuối tuần hoặc lễ, Tết đường chật chội và xảy ra ùn tắc, nhất là tại các giao lộ như đường nhánh Nguyễn Văn Tỏ, nút giao ngã ba Bến Gỗ. Do vậy, chúng tôi rất mong tại tuyến đường này được lắp camera để giám sát, xử phạt tình trạng vi phạm ATGT”.

Ông Trần Hữu Thắng, tiểu thương tại khu vực chợ Ông Trịnh (phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ) cho biết: “Tại khu vực này, thường xuyên xảy ra tình trạng người dân vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, đi không đúng phần đường, làn đường; chở quá tải, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông người như khu vực chợ Ông Trịnh, ngã tư Chinfon, ngã 3 QL51 - đường 965 cảng Cái Mép. Nếu có camera giám sát, chắc chắn các hành vi vi phạm trên sẽ giảm”.

CSGT huyện Long Điền xem camera để xử phạt nguội các trường hợp vi phạm giao thông.

Còn theo anh Phạm Quốc Tuấn, tài xế taxi thường xuyên chở khách đi lại trên tuyến QL51, “Việc có hệ thống camera giám sát sẽ giúp người điều khiển phương tiện cảm thấy lúc nào cũng có lực lượng chức năng đang giám sát hành vi tham gia giao thông của mình. Khi phạm lỗi, bị camera ghi lại và phải đóng phạt theo quy định thì cánh tài xế sẽ rút kinh nghiệm, tự giác tuân thủ các quy định của Luật Giao thông”, anh Tuấn nói.

Trên thực tế, hiện ở nhiều địa phương trong tỉnh đã sử dụng hệ thống giám sát giao thông thông minh trong điều hành, tổ chức giao thông, xử phạt vi phạm, bảo đảm ATGT. Đơn cử như tại huyện Long Điền, đã có 3 điểm với 12 camera được lắp đặt tại tuyến đường trên địa bàn. Theo Trung tá Phạm Thành Sơn, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Long Điền, những hành vi vi phạm như điều khiển phương tiện đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, quá tốc độ... đều được hệ thống camera giám sát ghi và chụp lại. Sau khi xác minh các vi phạm, lực lượng CSGT huyện in gửi thông báo về địa chỉ của chủ phương tiện vi phạm để xử phạt theo quy định. Từ tháng 3/2020 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm giao thông qua camera.

KIỂM SOÁT GIAO THÔNG QUA HỆ THỐNG CAMERA

Nhằm bảo đảm trật tự ATGT, phòng ngừa, răn đe người điều khiển phương tiện, UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh làm chủ đầu tư và đang chuẩn bị thực hiện dự án “Hệ thống giám sát giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 134 tỷ đồng, được chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 (2019-2020) sẽ lắp đặt camera giám sát trên tuyến QL51 với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng; giai đoạn 2 (2021-2023) sẽ lắp đặt tại QL55 và QL56 với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng.

Hệ thống camera sẽ giám sát, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đồng thời cung cấp các dữ liệu, hình ảnh phục vụ cho công tác xử lý giao thông, an ninh trật tự. Trong đó, Trung tâm thông tin chỉ huy đặt ở Công an tỉnh và phòng xử lý vi phạm hành chính tại Trụ sở phòng CSGT. Ngoài ra, dự án sẽ được đầu tư lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị tại Trung tâm thông tin chỉ huy và phòng xử lý vi phạm hành chính, máy chủ cơ sở dữ liệu, máy chủ ghi hình và xử lý hình ảnh, máy chủ điều khiển tường màn hình; các thiết bị mạng trung tâm, thiết bị phụ trợ, hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống phần mềm...

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, mục tiêu của dự án nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT như: vượt ẩu, chuyển hướng không quan sát, không nhường đường, không tuân thủ báo hiệu đường bộ, không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát khi tham gia giao thông... Qua đó kiểm soát và xử lý các vi phạm trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đồng thời giúp công tác tuần tra kiểm soát trật tự, an ninh và phát hiện kịp thời, có chứng cứ pháp lý về hình ảnh để cung cấp cho lực lượng chức năng khi điều tra các vụ việc xảy ra trên đường. “Giải pháp lắp đặt camera giám sát giao thông không chỉ đáp ứng việc theo dõi và quản lý từng giờ từng phút, bất kể ngày đêm kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay những sự kiện bất thường có thể xảy ra, đồng thời giúp cho việc quản lý giao thông trở nên an toàn và thân thiện hơn bao giờ hết”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát giao thông sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc giám sát, ghi hình ảnh, trích xuất phần ghi hình, phân tích xác định những hành vi vi phạm giao thông phục vụ phạt nguội (gồm các lỗi vượt đèn vàng, đèn đỏ, chèn vạch, lấn làn đường, rẽ phải khi có đèn đỏ, vượt tốc độ quy định và xe chở quá tải trọng cho phép…). Qua đó hỗ trợ đắc lực cho lực lượng CSGT khi thực hiện nhiệm vụ.

Dự án “Hệ thống giám sát giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh BR-VT” sẽ được đầu tư như sau: camera giám sát, xử lý vi phạm gồm 14 nút/điểm giao thông được lắp đặt trên QL51; 14 nút/điểm giao thông trên QL55; 10 nút điểm/giao thông trên QL56. Nâng cấp tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại 16 nút giao thông hiện có, phục vụ kết nối về Trung tâm điều hành (trong đó 11 nút giao thông trên QL51, 2 nút giao thông trên QL55, 3 nút giao thông trên QL56). Lắp đặt hệ thống giám sát tốc độ: 4 điểm trên QL51, 3 điểm trên QL55 và 3 điểm trên QL56. Hạ tầng truyền dẫn các nút/điểm giao thông kết nối bao gồm 19 điểm trên QL51, 17 điểm trên QL55 và 13 điểm trên QL56 về Trung tâm thông tin.



Bài, ảnh: MINH NHÂN - HUYỀN TRANG