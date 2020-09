AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 27/9/2020

Cố ý gây thương tích

Ngày 27/9, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Bảo (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại hẻm 53, Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu do có mâu thuẫn nên Bảo đã dùng hung khí gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại TP. Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 27/9, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tuấn Linh (SN 1988, quê tỉnh An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, tại khu vực nhà rửa xe thuộc bến xe Vũng Tàu đối tượng Tuấn Linh đã trộm 1 xe mô tô Yamaha Exciter biển số 72K1-183.02 của anh Nguyễn Văn Linh (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu). (Lê Nguyễn)

Cướp giật tài sản

Ngày 27/9, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tại hẻm 184 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Theo trình bày của bị hại, chị Mai Ngọc Oanh (SN 1975, trú tại TP. Vũng Tàu) đang đi bộ về nhà thì bị 1 đối tượng đi xe máy theo chiều ngược lại áp sát giật túi xách chị Oanh đang đeo trên vai, bên trong có 1 ĐTDĐ và 2,4 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát. (Nguyễn Anh)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 27/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thị Song Ánh (SN 2003, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại tổ 6, KP. Phước An, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Ánh đang mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ 24 gói nhỏ ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Trí Nhân)

Tiêu thụ tài sản trộm cắp

Ngày 27/9, Công an TX. Phú Mỹ cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đức Ánh (SN 1983, quê Hà Tĩnh) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua xác minh, tại đường Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, Ánh đã mua 6 mô tơ cửa cuốn của 2 thanh niên chưa rõ nhân thân với giá 700 ngàn đồng. Mặc dù, Ánh biết số mô tơ trên do các đối tượng trộm được mà có nhưng vẫn tiêu thụ. Trong quá trình điều tra, Ánh đã bỏ trốn nên ngày 3/7/2020 Cơ quan CSĐTCA TX. Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã. (Phước An)

Đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền

Ngày 27/9, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)-Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang 9 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Tân An, xã Phước Tân. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 1 bộ dụng cụ để đánh bạc, 2 mô tô và 20,2 triệu đồng. (Sơn Khê)