AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm xe máy

Ngày 15/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Danh Tài (SN 1999, quê Kiên Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, ngày 11/10/2019, tại khu vực bãi rác Phước Cơ (phường 12, TP.Vũng Tàu) đối tượng Tài đã trộm của anh Võ Văn Hội (SN 1971, trú tại TP.Vũng Tàu) 1 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius biển số 49M4 - 5272. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 15/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tấn Lực (SN 1973, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Lực đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá (do đối tượng khai nhận). (Nguyễn Văn)

• Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Anh Tuấn (SN 1995, quê Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại KP. Quảng Phú, phường Phú Mỹ, Công an phường phối hợp với Công an thị xã bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá, 35 viên thuốc lắc (đối tượng khai nhận). (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 15/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Hoàng Bảo (SN1994, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Bảo gây án tại xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) rồi bỏ trốn nên ngày 6/8/2020, Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định truy nã. (Lê Nguyễn)

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 15/9, Công an TP.Vũng Tàu đã quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn Nhật (SN 1998, trú tại TP. Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Theo trình bày của bị hại, tại phường 4 (TP.Vũng Tàu), Nhật cùng với các đối tượng tên Tài, Hùng và 2 thanh niên khác (không rõ lai lịch) đã đánh, bắt ép và đe dọa anh Nguyễn Đình Trung (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) phải trả tiền nợ mà anh Trung bảo lãnh cho những người vay nợ của Tài là 65 triệu đồng. (Sơn Khê)