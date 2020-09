AN NINH - TRẬT TỰ

Xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy

Ngày 14/9, Công an huyện Đất Đỏ đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Nhẫn (SN 1987, HKTT: xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/9, tại ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nhẫn đang tàng trữ 10 gói nilon hàn kín miệng bên trong chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng 4,0016gram (Nhẫn khai nhận là ma túy đá).

 Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng Võ Văn Kim Quang (SN 1987, HKTT: TX. Phú Mỹ), Lê Thanh Lộc (SN 1989, HKTT: huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Đức Tiến (SN 1993, HKTT: huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vào lúc 10 giờ ngày 12/9, tại khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang Quang, Lộc, Tiến đang bán trái phép ma túy cho 1 đối tượng nghiện. Tang vật thu giữ: 3 gói ma túy đá, 3 ĐTDĐ, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 14/9, Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự các đối tượng Bùi Quốc Cường (SN 2002) và Nguyễn Hồng Hào (SN 1996, cùng trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cho gia đình bảo lãnh đối với N.N.B.T (SN 2006) do chưa đủ 18 tuổi. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 11/9, Cường, Hào, T. và 1 đối tượng tên Quang (chưa rõ nhân thân lai lịch) đã dùng vũ lực đưa em Tạ C.K (SN 2007) đến 1 phòng trọ ở phường 12, TP. Vũng Tàu), khóa trái cửa rồi gọi điện thoại cho người thân của em K. nói mang 5 triệu đồng bồi thường các đồ dùng trước kia khi sống tại nhà T., K. đã tự ý mang đem bán. Sau khi biết tin, người này đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. (Ngọc Mai)

Trộm tài sản

Ngày 14/9, Công an TX. Phú Mỹ đang lập hồ sơ xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Vào khoảng 2 giờ 30 ngày 12/9, đối tượng Huỳnh Trường Hậu (SN 2002) và Huỳnh Tấn Duy (SN 2007, cùng trú tại xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ) rủ nhau đi trộm tài sản. Đến nhà của anh Trương Quốc Tuấn (SN 1975) tại thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ, Hậu ở ngoài cảnh giới để Duy đột nhập vào bên trong lấy trộm 2 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay và 1 bật lửa Zippo (tổng trị giá khoảng 10,6 triệu đồng). Qua công tác điều tra, truy xét, Công an xã Tân Hòa đã mời 2 đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)