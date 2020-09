AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 13/9/2020

Cướp giật tài sản

Ngày 13/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại đường Nguyễn Đình Chiểu, KP2, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa đối tượng lạ mặt đã cướp giật của bà Vĩnh Thị Sương (trú tại TP.Bà Rịa) 1 lắc tay bằng vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 13/9, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nhường (SN 2003, quê Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại phòng trọ hẻm 180 Bacu, phường 3, TP.Vũng Tàu, Nhường đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J5 của Nguyễn Huỳnh Thái Sơn (quê TP.Hồ Chí Minh) và 1 ĐTDĐ hiệu OPPO Reno4 Pro của Trần An Nhân Nghĩa (quê tỉnh Tiền Giang). (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/9, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Nhật Trường (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, TP.Vũng Tàu lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng Trường đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quang Châu (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa) về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Châu gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 18/8/2020, Công an TP.Bà Rịa phải ra quyết định truy nã. Châu bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Bà Rịa. (Lê Nguyễn)

TNGT 4 người thương vong

Ngày 13/9, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Qua xác minh được biết, xe mô tô biển số 67Y1-2776 do N.Q.A (SN 1983, quê tỉnh An Giang) điều khiển chở vợ và con nhỏ ngồi phái sau lưu thông trên QL51. Khi đến Km58+500 thuộc tổ 1, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 69T-4482 do Phạm Văn Hậu (SN 2001, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả anh A. tử vong tại hiện trường, 3 người khác bị thương. (Nguyễn Anh)

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, ông Hoàng Duy Huấn là công an viên phụ trách ấp đến gia đình Trương Văn Hiển (ở thôn Tân Trung, xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) để giải quyết vụ việc. Trong lúc giằng co con dao trên tay Hiển thì ông Huấn bị dao đâm vào bụng gây thương tích. (Nguyễn Văn)