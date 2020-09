Huyện Châu Đức: Xét xử nhóm đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Sáng 15/9, TAND huyện Châu Đức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 27/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Kim Long tiến hành kiểm tra phòng số 8, nhà nghỉ Thanh Hiền thuộc thôn Thạch Long, xã Kim Long bắt quả tang Huỳnh Thị Kim Chi (27 tuổi), Dương Thanh Hoàng (19 tuổi), Trần Thị Hà (24 tuổi), Hoàng Trọng Tài (23 tuổi), cùng ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức và Lê Thị Anh Thư (20 tuổi, ngụ KP 5, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 1 viên nén màu đỏ (các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp loại thuốc lắc), 1 đĩa sứ hình tròn màu trắng, 1 đoạn ống hút, 1 hộp quẹt, 1 loa nhạc, 3 điện thoại Iphone 7 plus, 1 điện thoại Iphone 11 Pro Max và 500.000 đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận sau khi ăn nhậu xong ở nhà Huỳnh Thị Kim Chi thì cả nhóm cùng thống nhất góp mỗi người 1 triệu đồng để mua ma túy và thuốc lắc rồi thuê phòng ở nhà nghỉ Thanh Hiền để sử dụng ma túy. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày thì bị lực lượng Công an đến kiểm tra phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dương Thanh Hoàng 20 tháng tù; Huỳnh Thị Kim Chi 16 tháng tù; Hoàng Trọng Tài, Trần Thị Hà, Lê Thị Anh Thư mỗi người 15 tháng tù.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH