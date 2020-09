AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 9/9, Công an TP. Vũng Tàu cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Vũ Minh (33 tuổi, trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) và Nguyễn Ngọc Hải Sơn (28 tuổi, trú tại phường 12, TP. Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại khu vực phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. (Ngô Huy)

Cướp tài sản

Ngày 9/9, Công an TP. Bà Rịa điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị Lê Thị Huyền Trang (30 tuổi, trú tại TP. Bà Rịa) chở con đi học về tới khu vực đường Võ Ngọc Chấn, phường Long Hương, TP. Bà Rịa thì bị 1 đối tượng đeo khẩu trang chặn đường, dùng dao đe dọa lấy của chị 350 ngàn đồng sau đó tẩu thoát. (Huy Ngô)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/9, Công an TX. Phú Mỹ tiếp nhận vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Tân Hòa bàn giao. Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn về tiền bạc nên đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (35 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) đã dùng dao Thái Lan đâm chị Nhẫn (43 tuổi, trú tại tỉnh Kiên Giang) gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa.

* Cũng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, tại một nhà trọ thuộc phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, Lê Phước Sơn (25 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ) đã dùng dao chém vào tay anh Hoàng Nhật Minh (27 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân) gây thương tích. Công an TX. Phú Mỹ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. (Huy Na)