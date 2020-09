Triệt phá nhiều "ổ mại dâm" trong nhà nghỉ

Lực lượng công an TP.Vũng Tàu vừa triệt phá thành công nhiều “ổ” chứa gái mại dâm tại nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh. Chuyên án đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xóa bỏ tụ điểm tệ nạn trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Hoạt; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Quang Hùng và Đỗ Quang Thái về hành vi “Chứa mại dâm”.

Qua công tác trinh sát và nguồn tin của quần chúng nhân dân, lực lượng công an thành phố phát hiện một số nhà nghỉ trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh có biểu hiện chứa gái mại dâm với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Do đó, đã xác lập chuyên án mang bí số 0820CM để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khi thấy thời điểm đã “chín muồi”, Ban chuyên án (BCA) đã quyết định phá án vào lúc 21h ngày 5/9/2020. Vào thời điểm nói trên, thực hiện chỉ đạo của BCA, lực lượng nghiệp vụ công an thành phố với lực lượng chủ công là Đội CSHS đã chia làm 3 mũi, cùng lúc bất ngờ “đột kích” 3 nhà nghỉ trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh.

Tại nhà nghỉ Hoàng Kiên (556/8/37 trên đường Nguyễn An Ninh), lực lượng chức năng phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm là Ng.Th.N. và N.Th.T. Qua làm việc, những người này khai nhận, vào ngày 5/9/2020, do T. có nhu cầu mua dâm nên đã lên mạng Internet để tìm kiếm số điện thoại và liên hệ được với N. Sau khi thoả thuận giá bán dâm là 400.000 đồng, N. đã nhắn tin nói T. đến nhà nghỉ Hoàng Kiên thuê phòng rồi nhắn số phòng cho N. Theo đó, T. đến nhà nghỉ gặp người phụ nữ tại quầy lễ tân thuê phòng 103 với giá 100.000 đồng. Đợi khoảng 5 phút thì N. tới, T. trả tiền mua dâm cho N. rồi cả hai thực hiện “hợp đồng” và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang.

Tiếp tục kiểm tra nhà nghỉ Hoàng Kiên, cơ quan công an phát hiện tại các phòng 101, 202 và 204 có 3 nam thanh niên đến nhà nghỉ để mua dâm. Trong đó, tại phòng 101 có Ch.Đ.Th. đang nằm chờ Ng.Th.N. tới để thực hiện hành vi mua bán dâm theo thỏa thuận từ trước. Còn tại 2 phòng: 202 và 204, lực lượng kiểm tra phát hiện 2 khách nam và cả 2 đều khai nhận vừa thực hiện hành vi mua dâm từ cùng một gái bán dâm là H.Th.L.A. Theo lời khai, do có nhu cầu mua dâm, 2 khách nam này (không quen biết nhau) đã lên mạng Internet để tìm kiếm số điện thoại và liên hệ được với H.Th.L.A. để mua dâm với giá 700.000 đồng/người. Sau đó đến nhà nghỉ Hoàng Kiên theo chỉ dẫn của gái bán dâm.

Trình bày với cơ quan công an, chủ nhà nghỉ Hoàng Kiên là ông Lê Bá Bộ (SN 1965, trú tại 556/8/37 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) khai ông là người đứng tên đăng ký kinh doanh, nhưng thực tế việc quản lý nhà nghỉ là do Nguyễn Thị Hoạt (SN 1965), vợ ông Bộ trực tiếp làm việc với khách mua bán dâm tại nhà nghỉ, ông Bộ không biết. Còn Nguyễn Thị Hoạt khai nhận, trong quá trình kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, để tăng thu nhập, thu hút khách đến thuê phòng, Hoạt đã đồng ý cho Ng.Th.N. và H.Th.L.A. thuê phòng để thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ và được hưởng lợi từ việc cho khách thuê phòng để mua dâm với giá 100.000 đồng/giờ và tiền các gái mại dâm thuê phòng ở tại nhà nghỉ, để thuận tiện cho việc mua bán dâm là 150.000 đồng/ngày.

Cùng thời gian này, một mũi trinh sát bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Quang Lộc, (556/8/32 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh) cũng đã bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng số 103. Ngoài ra, tại các phòng: 101, 102, 202, 302, 401 và 403 nhà nghỉ Quang Lộc, lực lượng chức năng phát hiện 7 gái mại dâm và 6 khách nam đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán dâm, sau khi đã thỏa thuận xong giá cả.

Khai báo với Cơ quan Công an, các gái bán dâm thú nhận, thông qua Đỗ Thị Lan Anh là chủ nhà nghỉ Quang Lộc, để thuê phòng tại nhà nghỉ này, ăn, ở, sinh hoạt tại đây nhằm thuận tiện bán dâm cho khách. Việc gái bán dâm tới thuê phòng, Đỗ Thị Lan Anh đều biết rõ và đồng ý cho thuê phòng với giá 100.000 đồng/1 ngày/1 phòng. Việc quản lý, ghi chép sổ sách của nhà nghỉ, Lan Anh giao cho các đối tượng: Đỗ Thị Dung (SN 1996, HKTT tại Thanh Hóa); Nguyễn Quang Hùng (SN 1998, HKTT tại Hải Phòng) và Đỗ Quang Thái (SN 1994, HKTT tại Thanh Hóa). Cả ba được Đỗ Thị Lan Anh giao cho quản lý, ghi chép sổ sách và dọn dẹp phòng, nấu cơm phục vụ cho gái bán dâm và được Lan Anh trả công cho mỗi người 5 triệu đồng/tháng.

Một mũi trinh sát khác kết hợp Công an phường Nguyễn An Ninh ập vào kiểm tra nhà nghỉ Hữu Nghĩa, cũng do Đỗ Thị Lan Anh làm chủ (tại số 568 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh) thì đã phát hiện 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng 101 và 201 của nhà nghỉ.

Gái bán dâm là Ng.Th.H. khai nhận, H. thuê phòng ở cố định tại khách sạn Hữu Nghĩa để thực hiện hành vi bán dâm bằng hình thức nhờ một người bạn tên Diệp (chưa rõ lai lịch) đăng thông tin hình ảnh của H. lên các trang mạng khiêu dâm như: Gaito.me, các tài khoản zalo kích dục để mời chào khách mua dâm. Khi khách đồng ý mua dâm thì liên lạc với Diệp, và được Diệp hướng dẫn đến khách sạn Hữu Nghĩa thuê phòng, sau đó Diệp sẽ thông báo lại cho H. số phòng để H. đi từ phòng của mình đến phòng của khách thực hiện việc bán dâm. Số tiền bán dâm H. được nhận 300.000 đồng/lần, còn 200.000 đồng chuyển cho Diệp thông qua nhiều tài khoản khác nhau.

Tương tự, tại phòng 201, gái bán dâm là Đ.Th.D. khai nhận thông qua một người bạn tên Hoa (không rõ lai lịch) để đăng thông tin cá nhân, số điện thoại lên trang mạng Gaito.me. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng 301, 302, 303, 501, 503 có thêm 8 gái bán dâm khác đang chờ để bán dâm. Tất cả những người này khai nhận thuê phòng dài hạn tại khách sạn Hữu Nghĩa, với giá mỗi ngày 150.000 đồng, để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Toàn bộ số gái mại dâm đều khai nhận việc họ thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn Hữu Nghĩa thì lễ tân của khách sạn là Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1986. HKTT tại Hải Phòng) và chủ khách sạn là Đỗ Thị Lan Anh đều biết và đồng ý để cho họ sử dụng khách sạn làm địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đỗ Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Hoạt; Nguyễn Văn Nghĩa; Nguyễn Quang Hùng và Đỗ Quang Thái về hành vi “Chứa mại dâm”. Còn Đỗ Thị Dung và Đỗ Thị Lan Anh do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên giao cho gia đình quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

