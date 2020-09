Giết người vì ghen, các bị cáo lãnh án 44 năm tù

Ngày 8/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo: Dương Văn Sang (SN 1997); Lê Văn Chung (SN 1999); Danh Chành Tha (SN 1995) cùng trú tại Kiên Giang, tạm trú tại TP.Vũng Tàu về tội giết người theo Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật hình sự.

Các bị cáo Dương Văn Sang, Lê Văn Chung, Danh Chành Tha tại phiên tòa sơ thẩm hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 15/1/2020, Dương Văn Sang và Danh Chành Tha cùng nhậu với người bạn của Sang (chưa rõ lai lịch) ở phòng trọ tại TP.Vũng Tàu. Lúc này Sang thấy C.Th.T. (SN 1985, quê An Giang) chở chị Ng.Th.Ng. (SN 1992, quê ở Đồng Tháp) người yêu của Sang, đang thuê trọ gần đó, nên đã nổi cơn ghen tuông. Sang rủ Tha và người bạn trên của Sang đi tìm anh T. để đánh nhưng 2 người này không đồng ý. Sang gọi điện cho Lê Văn Chung rủ đi đánh T., Chung đồng ý. Chung cầm theo một con dao đến gặp Sang. Sang lấy cây kiếm ở phòng trọ giấu vào áo khoác và cùng đi với Chung. Không có xe nên Sang và Chung nhờ Tha chở đi. Tha chở Sang và Chung đến đầu hẻm 1033, đường 30/4 (TP.Vũng Tàu) rồi đứng chờ ở ngoài. Lúc này C.Th.T. và Ng.Th.Ng. đang nhậu cùng 2 người bạn ở Quán ốc Thanh Vân (TP.Vũng Tàu). Sang và Chung đi bộ tới Quán ốc Thanh Vân, thấy T. đang ngồi nhậu với bạn, Sang rút kiếm và vòng ra phía sau T., đâm một nhát vào sườn trái. Chung dùng tay tát vào mặt, dùng ghế nhựa đập vào đầu anh T. Anh T. hoảng sợ chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi gây án, Sang và Chung bỏ chạy ra hẻm 1033, được Tha chở về phòng trọ. Anh T. được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh triệu tập Sang, Tha và Chung ngay sau đó, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên Dương Văn Sang 20 năm tù; Lê Văn Chung 14 năm tù; Danh Chành Tha 10 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 246 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG