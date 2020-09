AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 8-9-2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Bình (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, lực lượng Công an xã Phước Tỉnh bắt quả tang Bình đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 8/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Võ Tử Lăng (quê Phú Yên) đang nằm trong phòng trọ tại tổ 10, KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ thì bị một số đối tượng cầm hung khí đánh gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 8/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, từ ngày 15 đến ngày 26/8, các xe đông lạnh chở hải sản từ tỉnh Cà Mau về giao hàng tại khu vực Chợ Mới Long Hải, TT.Long Hải, huyện Long Điền đều bị Chế Kim Khánh (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) đến hăm dọa và đòi tiền bảo kê, bến bãi 300 ngàn đồng/xe. (Nguyễn Anh)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 8/9, Công an huyện Long Điền đã bàn giao Lê Văn Nguyên (SN 1979, quê Bình Thuận) cho Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý theo thẩm quyền về hành vi đánh bạc. Trước đó, Nguyên gây án tại Quảng Ngãi rồi bỏ trốn nên ngày 20/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 8/9, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Hà Duy Kỳ Cầm (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Qua xác minh được biết, tại nhà nghỉ Ngọc Anh (Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP.Vũng Tàu), Cầm đã trộm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 8 Plus của chủ nhà nghỉ rồi tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt giữ. (Phước An)