2 lần liên tiếp đột nhập Trung tâm Anh ngữ trộm tài sản

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Công an.

Công an phường 11, TP. Vũng Tàu vừa bắt giữ Nguyễn Văn Linh (32 tuổi, HKTT tại Thanh Hóa), kẻ được xác định 2 lần đột nhập vào Trung tâm Anh ngữ G.T (TP.Vũng Tàu) trộm tài sản.

Trước đó, đêm 2/9, Linh đột nhập Trung tâm Anh ngữ G.T trộm 3 máy tính xách tay, 2 máy chụp hình. Tuy nhiên, trung tâm này không báo mất tài sản đến cơ quan công an. Ngày 20/9, Linh lại đột nhập Trung tâm Anh ngữ này trộm tiếp 1 máy tính xách tay.

Sau 2 lần bị trộm đột nhập trong 1 tháng, Trung tâm Anh ngữ G.T mới đến Công an phường 11 trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 11 đã khẩn trương điều tra. Đồng thời ra thông báo đến các tổ “Liên gia phòng chống tội phạm” hỗ trợ truy tìm đối tượng. Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 24/9, từ thông tin của quần chúng, Công an phường 11 đã yêu cầu Nguyễn Văn Linh đến Công an phường làm việc. Qua đấu tranh, Linh đã khai nhận là thủ phạm của cả 2 vụ trộm nói trên.

Tin, ảnh: AN BÌNH