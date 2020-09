Ngày 15/9, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lê Thanh Thao (SN 1968 khu phố 4, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ).

Lê Thanh Thao tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 10/2010, Lê Thanh Thao đã vay của bà N.T.H (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) với số tiền 4 tỷ đồng, 2 cây vàng và 5.600 USD. Ngoài số tài sản chiếm đoạt của bà H., trong thời gian từ năm 2009-2010, Thao còn tự xưng quen biết với nhiều cán bộ ngân hàng và lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều hộ dân ở huyện Châu Đức, TX.Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu… lừa họ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (hợp đồng giả cách), nhằm bảo đảm việc vay vốn ngân hàng làm ăn, nhưng thực chất là để Thao chiếm đoạt. Toàn bộ số tài sản sau khi lừa đảo, Thao sử dụng vào việc cá nhân và bỏ trốn.

Sau một khoảng thời gian dài không liên hệ được với Thao, các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Ngày 28/2/2013, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 13/2/2015 khởi tố bị can và quyết định truy nã toàn quốc đối với Lê Thanh Thao về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra bắt giữ Thao khi đang lẩn trốn tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ngày 14/1/2019, cơ quan này ra quyết định phục hồi điều tra vụ án.

Tại phiên tòa, bị cáo Thao đã thừa nhận hành vi phạm tội, chưa khắc phục hậu quả. Căn cứ vào các tình tiết liên quan của vụ án cũng như diễn biến tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thanh Thao 14 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bồi thường cho các nạn nhân số tiền 11 tỷ đồng, 2 cây vàng và 5.600 USD.

Tin, ảnh: GIANG-NGỌC