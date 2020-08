Trộm đột nhập trường học

Ngày 26/8, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Trần Lê Minh Tâm và Trần Lê Minh Dũ (18 tuổi, cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó 2 đối tượng này đã đột nhập vào trường mầm non Ánh Dương thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc lấy trộm 2 máy tính xách tay. (Ngô Huy)

Tai nạn giao thông tự gây

Ngày 26/8, Công an TP. Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu. Xe mô tô BKS: 36B7-54681 do một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển, khi lưu thông tới khu vực trên do không làm chủ được tay lái đã tự đâm vào cột điện trên vỉa hè. Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô tử vong. (Kim Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Lê Ngọc Tâm (48 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói ma túy đá tại khu vực phường 7, TP. Vũng Tàu. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Phạm Trung (27 tuổi, trú tại xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa) đã bị Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang khi đang tàng trữ 4 gói ma túy đá tại khu vực xã Tân Hòa, TX. Phú Mỹ. Lực lượng công an lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. (Huy Na)

Thông báo truy tìm chủ xe

Công an huyện Xuyên Mộc thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô hiệu Suzuki gắn biển số 53Y8- màu đỏ đen, số máy E418-VN107732, số khung: BE42F-VN107732. Đây là chiếc xe máy lực lượng công an đang tạm giữ khi điều tra vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 25/2/2020 tại khu phố Phước Hòa, TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Nay thông báo ai là chủ sở hữu xe máy nói trên đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Xuyên Mộc theo SĐT: 0907.125.352 (gặp ĐTV Hoàng Anh Tuấn) để phối hợp giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có ai liên hệ giải quyết, Cơ quan Công an sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (Anh Huy)