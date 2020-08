AN NINH - TRẬT TỰ

Tự gây tai nạn, 1 người tử vong

Ngày 23/8, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, anh Ng.V.D (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển xe mô tô biển số 72C-823.55 lưu thông đến trước số 335/3, Trần Phú, phường 5, TP.Vũng Tàu thì tự té ngã xuống đường và tử vong. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 23/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đỗ Đức Vi (SN 1986, quê Hải Phòng) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua công tác nằm tình hình, Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên người đối tượng Vi 4 ĐTDĐ. Tại Cơ quan công an, Vi thừa nhận số điện thoại trên do trộm cắp mà có. (Trí Nhân)

• Cùng ngày, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Vũ (ảnh, SN 1999, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 20/8, chị Trương Thị Ngọc Hân (SN 2002, trú tại huyện Đất Đỏ) đến cơ quan công an trình báo bị mất xe mô tô biển số 72K1-375.14 tại TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Từ những thông tin do nạn nhân cung cấp và những hình ảnh thu được qua hệ thống camera, Công an huyện Đất Đỏ đã chia sẻ hình ảnh lên nhóm Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” cho các thành viên trên địa bàn huyện. Từ hình ảnh có được, người dân đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp công an nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Vũ. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/8, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại tổ 17, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Nguyễn Thanh Phúc (SN 1984, trú tại TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy. (Nguyễn Văn)

• Cùng ngày, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Thương (SN 1988, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại ấp Nam, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa lực lượng Công an TP. Bà Rịa bắt quả tang Thương đang tàng trữ trái phép 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy bên trong chứa ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)