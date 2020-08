AN NINH - TRẬT TỰ 24/8

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Ngày 24/8, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tiến hành điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Lê Đình Luyện (SN 1993), trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 10 phút tối 23/8, tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám, P2, TP. Vũng Tàu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 phát hiện Luyện đang tàng trữ 2,3g ma túy đá. Qua đấu tranh khai thác, Luyện khai nhận số ma túy trên do đối tượng mua về để sử dụng. Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã ra quyết định tạm giữ Luyện để hoàn thiện hồ sơ và chuyển cho Công an TP. Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật. (Minh Nhân-Hữu Nội)

Lê Đình Luyện và tang vật vụ án.

• Ngày 24/8, Công an huyện Xuyên Mộc vừa bắt quả tang Phan Thanh Hòa (21 tuổi, trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đang có hành vi mua bán trái phép 8 gói ma túy đá tại khu vực đường ven biển thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Công an huyện Xuyên Mộc tiến hành lập hồ sơ xử lý vụ việc. (Huy Na)

• Ngày 24/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Lâm Hồng Phú (24 tuổi, trú tại TP. Châu Đốc, tỉnh Kiên Giang) đang có hành vi tàng trữ trái phép 3 gói ma túy tổng hợp tại khu vực phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ. Cơ quan Công an tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Anh Huy)

Trộm cắp tài sản

Ngày 24/8, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Toàn (28 tuổi, trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi trộm tài sản. Trước đó, Toàn đã lén trộm 1 xe mô tô hiệu Honda Wave RSX của anh Lê Ngọc Hải (trú tại TP. Bà Rịa) tại khu vực TT. Long Điền rồi tẩu thoát. Qua xác minh, Cơ quan Công an đã bắt giữ Toàn để xử lý theo quy định của pháp luật. (Ngô Huy)

• Ngày 24/8, Công an xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc tiến hành xác minh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Cò (79 tuổi, trú tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như ipad, ĐTDĐ, nữ trang và một số tiền mặt. (Huy Ngô)