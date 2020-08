AN NINH - TRẬT TỰ

Ngày 25/8, Công an TP.Bà Rịa đã xác định nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn do người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, trong hơi thở có nồng độ cồn. Trước đó, xe mô tô biển số 72L1-1624 do anh Ng.Ng.T.Ph (SN 1986, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng Bà Rịa về huyện Long Điền. Khi đến đoạn đường trước số 16, Trường Chinh, TP.Bà Rịa thì va chạm vào đuôi xe ô tô tải biển số 29H-331.47 do anh Bùi Văn Hoàng (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển đang đỗ tại lề đường bên phải cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh Ph. tử vong tại hiện trường. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/8, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Bút (SN 1978, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại đường Bạch Đằng, phường 5, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Bút đang tàng trữ 1 gói nhỏ ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 25/8, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã bàn giao Thông Minh Sĩ (SN 1994, quê tỉnh Bình Thuận) cho Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận xử lý theo thẩm quyền về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Sĩ gây án tại huyện Hàm Tân rồi bỏ trốn nên ngày 23/5/2020, Cơ quan CSĐT huyện này ra quyết định truy nã. Sĩ bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 25/8, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Công an huyện đã triệu tập Võ Thanh Lâm (SN 1986, chỗ ở khu 3, huyện Côn Đảo) để làm rõ vụ cá độ bóng đá qua mạng xảy ra trên địa bàn. Qua điều tra, Công an huyện Côn Đảo ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1979, ở khu 6, huyện Côn Đảo) và thu giữ tang vật gồm: 5 ĐTDĐ, 2 laptop và số tiền hơn 388 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thạch và Lâm đã thừa nhận hành vi đánh bạc qua mạng viễn thông. (Sơn Khê)

Trộm tài sản

Ngày 25/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại nhà ông Lương Trọng Trí (SN 1976, ở tổ 2, KP.Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ), Phan Thành Hiệp (SN 1965, quê tỉnh Kiên Giang) đã trộm 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 ĐTDĐ. (Lê Nguyễn)