Lái xe kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề

Dự thảo sửa đổi Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) được Bộ GT-VT bổ sung nhiều điểm mới. Trong đó có đề xuất người điều khiển xe kinh doanh vận tải phải bổ sung chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải. Như vậy, thay vì chỉ cần có GPLX hạng B2 trở lên mặc nhiên được lái xe kinh doanh vận tải, tới đây nếu muốn hành nghề này lái xe phải học chuyên sâu và được cấp chứng chỉ hành nghề để phân biệt với lái xe không kinh doanh vận tải.

Lái xe vận tải phải có chứng chỉ hành nghề. Ảnh: VĂN ANH

Điều 109 Dự thảo Luật GTĐB (sửa đổi) quy định, người có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn tại các cơ sở đào tạo lái xe theo nội dung và chương trình quy định. Nếu đạt yêu cầu thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải. Chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chỉ cấp cho người có giấy phép lái xe các hạng: B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E… để lái xe kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp và không còn giá trị sử dụng trong thời gian chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải bị thu hồi hoặc tước quyền sử dụng. Việc kiểm tra để cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe.

Theo đó, mục tiêu của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” nhằm bảo đảm lái xe có đủ kỹ năng lái xe an toàn, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn tính mạng hành khách và an toàn hàng hóa. Để có giấy phép kinh doanh vận tải, lái xe phải học các quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vận tải, nghiệp vụ vận tải, quy trình bảo đảm an toàn giao thông. Các nội dung này không chỉ doanh nghiệp thực hiện mà còn gắn chặt với người điều khiển phương tiện. Giấy chứng chỉ hành nghề sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp cùng với cơ sở dữ liệu quản lý người lái sẽ theo dõi được suốt vòng đời của người lái xe.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng Luật Sửa đổi quy định thêm phải có chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải là không cần thiết. Bởi hiện nay để được cấp GPLX, lái xe đã phải hoàn thành khóa đào tạo với các chương trình, nội dung như: Pháp luật GTĐB; Nghiệp vụ vận tải; Đạo đức, văn hóa giao thông; Cấu tạo xe và kỹ năng lái xe an toàn… “Tôi thấy, học GPLX hiện nay đã bao gồm các nội dung mà một chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải cần phải có. Vì vậy, tôi nghĩ Dự thảo luật mới yêu cầu phải có thêm chứng chỉ này thì sẽ thừa và không cần thiết”, anh Nguyễn Đức Hùng một lái xe taxi cho biết.

Ông Trần Ngọc Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa tỉnh cho biết, xét về mục đích thì việc bổ sung quy định trên nhằm làm tốt công tác quản lý kinh doanh vận tải, giảm thiểu TNGT. Tuy nhiên, quan trọng là hiện nay các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề lái xe vận tải có thực hiện đúng quy trình đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề lái xe vận tải.

Về vấn đề trên, ông Dương Viết Tri, Trưởng Phòng Quản lý phương tiện và người lái, Sở GT-VT lại cho rằng, việc yêu cầu lái xe kinh doanh vận tải cung cấp chứng chỉ hành nghề là cần thiết. Bởi kinh doanh vận tải là ngành nghề có điều kiện, nhất là điều kiện về phương tiện và người lái. Quy định hiện nay đối với lái xe kinh doanh vận tải là chỉ cần bằng lái từ hạng B2 trở lên. Tuy nhiên, điều kiện về bằng lái chỉ là yếu tố kỹ thuật. Để hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, lái xe phải có thêm nhiều điều kiện khác mới đáp ứng được. Ví dụ như, trường hợp hành khách quên đồ trên xe, lái xe phải trả lại. Hay các kỹ năng xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp khách cần hỗ trợ thì phải làm gì… Tất cả những kiến thức đó, lái xe kinh doanh vận tải cần phải được học, còn lái xe cá nhân thì không cần thiết. “Khi lái xe được đào tạo chứng chỉ xong sẽ thuận lợi hơn trong việc đi làm việc, có đến DN nào cũng phù hợp vì họ đã có nghiệp vụ vận tải. Ngoài ra, quy định mới sẽ phân biệt rõ khi lái xe vi phạm bị tước chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải sẽ vẫn được lái xe cá nhân bình thường. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh vận tải sẽ được quy định trên tinh thần không phát sinh thủ tục hành chính cho người được cấp”, ông Dương Viết Tri cho biết.

PHƯỚC QUÝ